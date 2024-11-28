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Полиция Стамбула изъяла 3,6 млн фальшивых евро
Полиция Стамбула изъяла 3,6 млн поддельных евро и задержала одного подозреваемого
В Стамбуле полиция изъяла 3,6 млн поддельных евро в ходе операции в районах Фатих и Зейтинбурну, задержав по подозрению в распространении одного человека.
Полиция Стамбула провела операцию, в результате которой было изъято 3,6 млн поддельных евро, сообщает TRT Haber
Один человек задержан по подозрению в распространении этой фальшивой валюты. Операция прошла в районах Фатих и Зейтинбурну в европейской части Стамбула.
Проблема фальшивой валюты в Турции актуальна не только для евро. Как сообщает деловая газета Ekonomim, страна сталкивается с наплывом поддельных долларов на сумму, которая может превышать 1 млрд долларов. Эти фальшивые банкноты, преимущественно номиналом 50 долларов, вызвали временную приостановку операций с ними в обменных пунктах и банках.
Эксперты считают, что большинство поддельных долларов ввозится в Турцию из Сирии, Ирана и балканских стран. Первые случаи обнаружения фальшивок были зафиксированы в приграничном городе Газиантеп, а также в крупных туристических центрах, таких как Анталья, Измир, Стамбул и Анкара. В ответ на эту ситуацию Центробанк Турции усилил меры по борьбе с оборотом фальшивой валюты, координируя свои действия с правоохранительными органами.
В четверг три турецких банка предупредили сотрудников о распространении поддельных стодолларовых купюр, из-за чего обменные пункты Анкары временно прекратили операции с банкнотами номиналом 50 и 100 долларов старого образца.
Ранее сообщалось, что российские туристы и банки сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках. Однако представители государственного банка Турции Ziraat заявили, что граждане России могут легко обменять доллары старого образца без каких-либо трудностей или ограничений.