Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Госбанк Турции опроверг сообщения о проблемах с обменом старых долларов у россиян
Турецкий госбанк сообщил об отсутствии проблем у россиян с обменом старых долларов
Представители государственного банка Турции Ziraat заявили, что граждане России могут легко обменять доллары старого образца без каких-либо трудностей или ограничений.
Как указали в банке, возможны отдельные случаи на курортах, однако они не носят системного характера, передает РИА «Новости».
«По крайней мере, при наличии купюр старого образца банки стараются решить ситуацию. Возможно, случаи имели место не в банках, а в пунктах обмена валют. Но каких-либо жалоб от туроператоров, именно о массовом характере такой проблемы мы не получали», – уточнил представитель Ziraat Bank.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туристы и банки сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках, особенно в популярных туристических странах. В Турции, ОАЭ, Таиланде и других странах принимаются только новые доллары в идеальном состоянии. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что причина произошедшего неизвестна.