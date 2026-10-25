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Минпросвещения разработало проект закона о поддержке учителей
Министерство просвещения России подготовило законопроект, который предусматривает новые меры поддержки учителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Министерство просвещения РФ разработало проект федерального закона, направленный на усиление социальной защиты, повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для работы педагогических работников. Документ развивает положения государственной политики по укреплению авторитета работников сферы образования», – говорится в сообщении пресс-службы.
Законопроект предлагает закрепить право на присвоение статуса «Ветеран труда» для учителей с общим стажем педагогической работы не менее 25 лет, а также предоставить педагогам право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц, передает РИА «Новости».
Кроме того, учителям предлагается предоставить право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью, реализацией трудовых прав, социальных гарантий и мерами социальной поддержки.
Отдельные положения документа направлены на поддержку молодых специалистов: педагогическим работникам, впервые приступающим к работе, гарантируется наставничество не менее одного года. Также законопроект закрепляет право педагогов на непрерывное методическое сопровождение по профилю деятельности, получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года и расширенный доступ к электронным образовательным ресурсам, включая цифровые библиотеки за счет бюджетных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения предложило запретить несогласованную съемку педагогов в рамках мер по укреплению престижа учительской профессии.
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Министерство просвещения выступило с инициативой предоставить педагогам право бесплатного посещения музеев по удостоверению учителя.