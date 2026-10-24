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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    24 октября 2026, 09:51 • Новости дня

    Посольство России в Италии призвало сограждан избегать мест беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало российским гражданам избегать мест беспорядков и соблюдать требования властей на фоне обсуждений возможного «российского следа» в миланских волнениях.

    Российским гражданам следует обходить стороной места беспорядков в Италии и выполнять требования местных властей, сообщает посольство России.

    В дипмиссии отметили, что история о «российском следе» в миланских погромах приобрела неожиданный оборот: министр обороны заявляет о гибридной войне, глава МВД указывает на отсутствие доказательств внешнего управления, а вице-премьер удивляется рассказам о русских.

    В ведомстве подчеркнули, что перед поиском тайного дирижера за границей итальянскому правительству стоило бы согласовать позиции внутри страны. Там напомнили, что российское гражданство не является доказательством причастности к насилию, которому нет оправдания.

    К сенсациям о вездесущих агентах в посольстве посоветовали относиться с юмором, отметив, что приписываемый им объем работы давно должен был привести их в дипломатическое представительство или Русский дом за сверхурочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В понедельник власти Италии решили направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков.

    В начале месяца российское дипломатическое представительство в Италии обвинило местные средства массовой информации в нагнетании антироссийской риторики.

    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Украинку арестовали за убийство трехлетней дочери в Италии

    Corriere della Sera: Украинка убила трехлетнюю дочь на севере Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне, пишут местные СМИ.

    Карабинеры арестовали мать трехлетней девочки, которую нашли мертвой в доме в городе Тортоне на севере Италии, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что патруль прибыл в жилой дом ночью и констатировал смерть ребенка. Находившаяся там мать была допрошена прокурором и взята под стражу. Правоохранители отказались уточнять национальность женщины, сославшись на распоряжение прокуратуры.

    По данным газеты Corriere della Sera, арестованная является гражданкой Украины. Она убила дочь ударом большого кухонного ножа.

    Издание отмечает, что инцидент произошел в социальном жилье на фоне конфликта между украинкой и отцом девочки, итальянцем. Женщина обладала единоличной опекой над ребенком, однако после недавнего суда начался процесс восстановления отношений дочери с отцом. Семья находилась под наблюдением социальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в итальянской провинции Ливорно украинцы избили местную жительницу из-за упоминания о матери-россиянке.

    В польском Вроцлаве 18-летний гражданин Украины напал с ножом на местную жительницу.

    В прошлом году в Ивано-Франковской области женщина убила трехлетнюю дочь во время ритуала изгнания духов.

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    23 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате стрельбы около церкви в иорданском городе Хмуд, сообщили в посольстве.

    Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.

    В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.

    На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.

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    23 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Подозреваемого в создании сети мошенников россиянина задержали в Южной Корее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Южной Кореи задержали 20-летнего гражданина России, которого подозревают в руководстве масштабной преступной группировкой телефонных аферистов.

    Полиция южнокорейского города Пусан пресекла деятельность крупной сети телефонных мошенников, организованной 20-летним россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    Вычислить злоумышленника удалось из-за засорившейся канализации в многоэтажном доме. Выяснилось, что молодой человек ежедневно разрезал и смывал в унитаз около сотни использованных сим-карт. Когда прибывшие по вызову коммунальщики прочистили трубу, местная полиция изучила извлеченные пластиковые обрезки и вышла на след группировки.

    Вместе с главарем правоохранители задержали почти 100 подельников. В основном это русскоязычные студенты и эмигранты, которых вербовали через интернет-чаты. По предварительным данным следствия, участники преступной сети похитили у потерпевших 1,5 млрд вон, что составляет около 1,1 млн долларов.

    Для массовой рассылки спама и совершения звонков преступники ввозили в Южную Корею специальные сим-боксы, которые на таможне маскировали под бытовую технику и жесткие диски. Необходимые для работы сим-карты аферисты оформляли на местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании в Варшаве гражданина России по подозрению в подготовке покушения.

    В июне посольство России в Молдавии рассказало о незаконном задержании соотечественника в аэропорту Кишинева.

    В 2024 году власти Южной Кореи выдали Соединенным Штатам обвиняемого в киберпреступлениях россиянина.

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    23 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Суд оставил экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционная палата Бухареста отказала в переводе под домашний арест бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску и оставила его в следственном изоляторе.

    Инстанция отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения политику на домашний арест, сообщает РИА «Новости». «Суд постановил отклонить как необоснованное ходатайство ответчика о замене меры превентивного ареста домашним арестом. Решение является окончательным», – говорится в решении суда.

    Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) задержала Кэлина Джеорджеску 21 сентября по подозрению в создании преступной группы и мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость Кэлина Джеорджеску в связи с уголовным делом.

    Ранее издание Politico заявило о якобы готовившемся перевороте с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джеорджеску.

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    23 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Польша запланировала выделить 4 млрд долларов на создание военной базы США

    Польша запланировала вложить 4 млрд долларов в создание военной базы США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Польши намерены инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории, сообщил глава министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы готовы, у нас есть подготовленные места, у нас готова инфраструктура, предусмотрены средства. Это будет инвестиция более 10 млрд. Если быть конкретным, то около 15 млрд злотых», – заявил Косиняк-Камыш, слова которого приводит РИА «Новости».

    Министр пояснил, что для размещения контингента в 5 тыс. американских военнослужащих Варшаве придется подготовить жилищные и социальные условия для 25 тыс. человек, включая семьи солдат и сопутствующий персонал.

    «Это уже хорошего размера город, который нужно поставить, наличие школ, домов, спортивная инфраструктура, культурные объекты», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США предварительно выбрали место для постоянной военной базы в Польше.

    В прошлом месяце Министерство национальной обороны Польши объявило о включении базы в стратегию национальной безопасности США.

    Ранее Варшава предложила Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания военного объекта.

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    23 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности работать с европейскими компаниями на СМП

    Лихачев заявил о готовности к сотрудничеству с компаниями из Европы на СМП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к взаимодействию с европейскими компаниями в сфере грузоперевозок по Северному морскому пути, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, Москва готова работать с партнерами из Европы, если те настроены на сотрудничество и развитие, а не на конфронтацию, передает РИА «Новости».

    Глава Росатома подчеркнул, что Россия продолжит повышать конкурентоспособность и привлекательность Северного морского пути как международного торгового маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лихачев заявил о невозможности создания в Европе ледокольной группировки, сопоставимой с российской.

    Во вторник стало известно, что Евросоюз меняет подход к Арктике и переходит к стратегии «жесткой силы», предусматривающей закупки ледоколов.

    В августе гендиректор Росатома сообщил о запуске первого еженедельного контейнерного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

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    23 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Из-за шторма Austen в Брюсселе пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе четыре человека получили травмы в результате шторма Austen, сообщили городские пожарные.

    Три человека пострадали в центре Брюсселя из-за упавшего на террасу ресторана дерева. Еще один человек получил ушиб от упавшей ветки на проспекте Тервюрен в районе Волюве-Сен-Пьер, передает РИА «Новости».

    К 16:30 по местному времени пожарные совершили 33 выезда, из которых 19 были связаны с сорванными ветром предметами, а 14 – со сломанными ветвями и поваленными деревьями. Десятки вызовов остаются в работе.

    Последствия шторма наблюдаются и в других частях Бельгии. В Западной Фландрии зафиксировано три вызова из-за упавших деревьев, включая инцидент в Вумене, где автомобиль столкнулся с деревом на дороге. В Валлонии упавшее дерево перекрыло автотрассу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap.

    В августе первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии.

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    23 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    МИД заявил об угрозе мировому продовольствию из-за антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные санкции, нарушения логистических цепочек и рост цен на сельскохозяйственные ресурсы стали главными угрозами для глобальной продовольственной безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    Дипломат подчеркнул, что ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и попытки распространить такие меры на весь Евросоюз демонстрируют лицемерие отдельных европейских стран, передает РИА «Новости». «Политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность», – сказал Логвинов.

    По его словам, серьезной проблемой остаются заблокированные в европейских портах партии российских минеральных удобрений, а дополнительные риски для поставок создают украинские удары по портовой инфраструктуре и предприятиям. Он добавил, что растущая милитаризация Европы вызывает вопросы у экспертов в контексте распределения ресурсов.

    Дипломат также отметил, что в докладе учреждений ООН за текущий год о положении дел в области продовольственной безопасности уделено недостаточно внимания влиянию односторонних ограничительных мер на ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о невозможности трети населения мира покупать качественные продукты питания из-за торговых мер западных стран.

    В прошлом месяце глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков предупредил о глобальном дефиците удобрений на фоне сбоев в судоходстве через Ормузский пролив.

    В марте депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил об уязвимости Евросоюза из-за санкций против российских удобрений.

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    24 октября 2026, 00:42 • Новости дня
    Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе

    Постпред Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал организацию передовым окопом, который нельзя сдавать ради донесения российской позиции до жителей европейских стран.

    Если бы Москва вышла из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), это обрадовало бы ее противников, для которых присутствие российской делегации остается как кость в горле. «ОБСЕ в этом смысле является своего рода передовым окопом, сдавать который нам, на мой взгляд, нельзя ни в коем случае», – заявил Полянский, передает ТАСС со ссылкой на News.ru.

    Дипломат отметил, что западным странам приходится выслушивать представителей Москвы и мириться с тем, что их выступления активно цитируются в средствах массовой информации и блогосфере.

    По словам постпреда, ОБСЕ остается одним из немногих доступных каналов для донесения позиции Москвы в условиях, когда большинство остальных перекрыто.

    Обычные европейцы оказались в информационной блокаде, однако из Вены голос России продолжает звучать, заключил Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу австрийский телеканал OE24 сообщил об обязанности четырех российских дипломатов покинуть страну по требованию властей Австрии.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о приверженности Москвы дипломатии в вопросе урегулирования на Украине.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о целенаправленной охоте украинских властей на российских журналистов.

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    23 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Власти США обвинили россиянина в отмывании денег наркоторговцев

    Суд в США обвинил россиянина Кулижникова в отмывании денег наркоторговцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США предъявили проживающему в Майами россиянину Павлу Кулижникову обвинения в участии в международной сети по отмыванию доходов от наркоторговли.

    По данным дела, проживавший в Майами россиянин выступал посредником при обмене наличных денег на криптовалюту для международной сети Just Team. По сведениям американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), услугами сети пользовались наркоторговцы и граждане России, пытавшиеся обойти американские санкции, передает РИА «Новости».

    Ежедневный объем операций сети оценивался осведомителями примерно в 50 млн долларов. По версии следствия, Павел Кулижников организовывал передачу крупных сумм наличных через курьеров, а также переводы денег через банковские счета и криптовалюту. Участники сети координировали свои действия в Telegram.

    Сотрудники DEA под прикрытием провели 11 операций с участием россиянина. В августе 2026 года он лично получил в Вирджинии 100 тыс. долларов, которые ему представили как выручку от продажи кокаина. Впоследствии мужчина перевел около 94,5 тыс. долларов в криптовалюте USDT, удержав разницу в качестве комиссии.

    Сеть действовала в США, России, Колумбии, Британии, ОАЭ, Австралии и других странах. В материалах дела упоминается утечка внутреннего реестра Just Team со сведениями о более чем 12 тыс. транзакций на общую сумму почти 149 млн долларов. Россиянину предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на Пхукете правоохранительные органы задержали российского гражданина по запросу американской стороны.

    В 2025 году адвокат арестованного в США россиянина Дениса Постового обратился за разрешением на медицинское обследование из-за состояния здоровья подзащитного. Защита подала ходатайство об освобождении россиянина на период суда.

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    23 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Итальянские протестующие составили «инструкции к революции»

    Участники беспорядков в Италии опубликовали инструкции к революции

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянское «Движение 17 октября» подготовило новые тактические указания для участников акций протеста, которые пройдут в субботу в крупных городах страны.

    В Telegram-чате координации протестов опубликован документ «Революция, инструкция к применению», передает РИА «Новости». В нем содержатся «тактические цели гражданского неповиновения» и рекомендации по организации массовых акций.

    Авторы призывают выходить на улицы организованными группами, двигаться параллельными рядами и скандировать простые лозунги. «Если силы безопасности не дают нам продолжить шествие, нужно скандировать наши лозунги и пытаться прорвать их заграждения. Если они начинают избивать участников, первые ряды должны отступить на несколько шагов», – говорится в инструкции.

    В памятке содержатся рекомендации взять с собой защитные очки, аптечку и воду, пропитать платки уксусом для защиты от слезоточивого газа, а также указания по взаимопомощи среди участников.

    Акции протеста прошли в нескольких итальянских городах 17 и 18 октября. Наиболее крупные беспорядки c мародерством и погромами были в Милане. Задержаны более 300 человек. За медицинской помощью обратились более 110 правоохранителей, по всей стране их пострадало почти 200.

    По всей стране общий размер ущерба, по оценкам бизнес-объединения Unimpresa, достигает 1,6 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником беспорядков в Милане.

    Во вторник власти Италии заявили о намерении принять более жесткие меры в отношении молодежи, участвующей в акциях протеста.

    В понедельник правительство страны направило в Милан 500 военнослужащих для обеспечения правопорядка.

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    23 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Словакии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные разбили памятную табличку и нанесли оскорбительную надпись на постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Словакии, сообщил автор скульптуры Славомир Гибей.

    На постаменте памятника появилась надпись красной краской, а на саму скульптуру злоумышленники набросили разрезанный посередине флаг Венгрии, передает РИА «Новости». «Сегодня утром был поврежден памятник маршалу Коневу… Как его автор я решительно осуждаю этот акт вандализма», – заявил Гибей.

    Он добавил, что камеры наблюдения зафиксировали на месте происшествия автомобиль с венгерскими номерами. Автор монумента пообещал передать записи полиции и написать заявление. По его словам, если подтвердится вмешательство из-за рубежа, случившееся необходимо рассматривать как проявление неуважения к суверенитету Словакии и ее праву хранить память о своей истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за осквернения советских мемориалов.

    Во вторник в молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака.

    В начале месяца в словацком селе Кружлова на северо-востоке страны открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

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    23 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Сотрудник посольства США в Осло получил полгода тюрьмы за налоговые махинации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Норвежский суд приговорил сотрудника американского посольства в Осло к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на сумму около 83,5 тыс. долларов, сообщило центральное управление Норвегии по расследованию экономических и экологических преступлений.

    «Сотрудник посольства… приговорен окружным судом Осло к шести месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму 780 тыс. норвежских крон (около 83,5 тыс. долларов)», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

    В ведомстве уточнили, что мужчина осужден за махинации с налогами. Приговор уже обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму более 240 млн рублей.

    Ранее финансовая полиция итальянской провинции Савона обвинила гражданку России в неуплате налогов на 11 млн евро.

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира

    В воскресенье Бразилия выберет президента, и по ряду причин этот выбор приобрел большое значение для России, США, Евросоюза, Китая, не говоря уже о Латинской Америке и Глобальном Юге. Прогнозы насчет победителя не слишком оптимистичные для тех, кого у нас считают друзьями. Но и для наших врагов тоже. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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