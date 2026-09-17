Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.16 комментариев
В ООН заявили о дефиците удобрений из-за проблем с Ормузским проливом
ФАО: проблемы в Ормузском проливе вызвали дефицит удобрений
Сбои в судоходстве через Ормузский пролив спровоцировали глобальный дефицит удобрений и привели к подорожанию энергоносителей на мировых рынках, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.
«Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, что приводит к ухудшению ситуации на рынках удобрений и росту цен на энергоносители», – сказал Кобяков РИА «Новости».
Кроме того, представитель ФАО отметил, что иранский кризис перестал быть краткосрочным явлением. Ситуация приобрела затяжной и системный характер, оказывая долгосрочное влияние на мировую экономику.
Ранее в ООН сочли преждевременными прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив.
В июле Оман предлагал Ирану совместно управлять судоходством в этом регионе.
Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о риске подорожания сельскохозяйственных удобрений на 30%.