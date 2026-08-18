При посадке в Чикаго лопнули шасси у двух самолетов

При посадке в аэропорту Чикаго два пассажирских лайнера повредили шасси

Tекст: Тимур Шайдуллин

Два американских пассажирских лайнера получили повреждения шасси при посадке в международном аэропорту О'Хара в Чикаго, пишет РИА «Новости» со сссылкой на канал ABC News.

Первый инцидент произошел в понедельник около 14.00 по местному времени с Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines, прибывшим из Нью-Йорка.

При посадке у самолета лопнули сразу две шины. Из-за этого взлетно-посадочную полосу пришлось временно закрыть для уборки обломков. На борту находились 180 пассажиров, которых эвакуировали в терминал на автобусах. В результате происшествия никто не пострадал.

В American Airlines принесли извинения клиентам и сообщили, что самолет отстранен от полетов. Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование.

Спустя три часа аналогичная ситуация произошла с Airbus A320 авиакомпании United Airlines, прибывшим из Омахи. У лайнера лопнула основная левая шина при съезде с полосы. Пассажиров этого рейса также доставили в терминал на автобусах.

Инциденты не связаны между собой, так как произошли в разных частях аэропорта, отмечает американская пресса. В минувший четверг в аэропорту Чикаго произошел аналогичный случай, когда самолет United Airlines экстренно прервал взлет из-за двух лопнувших шин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у грузового самолета Ил-96-400Т в аэропорту Якутска разрушились несколько шин левой опоры шасси.

До этого из-за лопнувшей при посадке шины самолета Як-40 московский аэропорт Внуково приостановил работу на 40 минут. ЧУть раньше в турецкой Аланье из-за аналогичной проблемы с шасси лайнера Boeing-738 власти провели эвакуацию пассажиров.