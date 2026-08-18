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Эксперт: Американская система ИИ помогла Украине сгруппировать войска перед СВО
Американская система ИИ помогла Украине перегруппировать войска перед СВО
Перед началом спецоперации Соединенные Штаты снабжали Киев разведданными, обработанными с использованием военного искусственного интеллекта Maven Smart System, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
За десять дней до начала спецоперации украинские войска получили возможность перегруппироваться и начать активные обстрелы ДНР и ЛНР благодаря американским технологиям, передает Газета.Ru. Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что иностранная разведка давно мониторила ситуацию вокруг украинского конфликта.
«Дело в том, что иностранная разведка давно мониторила ситуацию, связанную с украинским конфликтом, потому что планировалось наступление со стороны Украины. То, что мы начали 24 февраля, ввели войска и начали продвигаться вперед, этим мы фактически сорвали их наступательную операцию, которая должна была произойти ближе к апрелю или маю месяцу», – отметил специалист.
По словам аналитика, американская система Maven Smart System предсказала готовность России начать боевые действия. На основе этих данных украинские силы, готовившиеся к вторжению в Донбасс, получили подкрепление и значительно увеличили количество обстрелов.
Получив информацию от американской стороны, Вооруженные силы Украины успели развернуть свои подразделения в районе Киева, Харькова и других крупных городов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камала Харрис передала американские разведданные Владимиру Зеленскому перед началом спецоперации.
Пентагон опробовал программу искусственного интеллекта Maven для обнаружения целей на украинском полигоне.
Разработчик этой нейросети из компании Palantir открыто помогает киевскому режиму.