Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.8 комментариев
Путин заявил о развитии отношений России и Мьянмы в сфере безопасности
Президент РФ Владимир Путин сообщил об укреплении связей России и Мьянмы в сфере безопасности.
Путин провел в Кремле переговоры с главой Мьянмы Мином Ауном Хлайном. В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».
«Развиваются отношения в сфере безопасности», – сказал российский лидер. Он также выразил признательность руководству Мьянмы за помощь в укреплении связей России с государствами АСЕАН.
Кроме того, глава государства подчеркнул важность активизации экономического взаимодействия. «Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты», – сказал глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заранее анонсировал официальный визит Мин Аун Хлайна в Москву.
Перед переговорами на высшем уровне лидер Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
В феврале секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прилетал в азиатскую республику для обсуждения военного сотрудничества.