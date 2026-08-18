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В Подмосковье при взрыве страйкбольной гранаты в школе пострадали три человека
В подмосковном Щелкове на мероприятии в школе взорвалась страйкбольная граната, в результате чего пострадали три педагога, сообщили в оперативных службах.
Взрыв страйкбольной гранаты произошел в одной из школ подмосковного Щелкова. В результате происшествия травмы получили три человека, передает ТАСС.
«Три педагога пострадали в результате взрыва страйкбольной гранаты во время проводимого мероприятия в школе в Щелкове», – сообщил представитель оперативных служб.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В мае трое школьников в Пермском крае получили травмы при взрыве петарды на уроке.
До этого в школе Ростовской области из-за детонации страйкбольной гранаты пострадала ученица.
В прошлом году в одной из школ Севастополя на занятии сдетонировала принесенная ребенком страйкбольная граната.