У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Импичмент Санду поддержала почти половина парламента Молдавии
Представители оппозиционных фракций молдавского парламента объявили о поддержке инициативы по отстранению президента Молдавии Майи Санду по обвинению в государственной измене и узурпации власти.
Почти половина депутатов парламента Молдавии поддержала инициативу об импичменте президенту страны Майи Санду. Соответствующее заявление прозвучало на специальном брифинге представителей оппозиционных фракций, пишет ТАСС.
В официальной инициативе об импичменте указаны серьезные претензии к главе государства. Санду обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации власти и провоцировании раскола внутри страны. Документ об отстранении подписали все поддержавшие инициативу депутаты парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 46 оппозиционных депутатов молдавского парламента инициировали процедуру отстранения Майи Санду от должности.
Ранее бывший генпрокурор республики Александр Стояногло заявил о причастности главы государства к хищению 1 млрд долларов.
До этого молдавский лидер перешла к политике преследования политических оппонентов.