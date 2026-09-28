Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем совещании, передает РИА «Новости».

«Во второй половине дня Путин встретится с руководителями политических партий. Будут на встрече и Геннадий Зюганов от КПРФ, и Леонид Слуцкий от ЛДПР, Александр Бабаков, первый заместитель «Справедливой России», Алексей Нечаев, «Новые люди», и Дмитрий Медведев от «Единой России», – рассказал представитель Кремля.

Кроме того, глава государства примет председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Они обсудят результаты прошедших выборов в Госдуму и ход избирательной кампании.

Парламентские выборы в России завершились 20 сентября. По итогам голосования в Госдуму девятого созыва прошли представители пяти основных политических сил. Кроме того, мандаты получили один кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Государственной думы девятого созыва на 30 сентября.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился сформировать специальную депутатскую группу, которой предстоит заняться организацией стартового пленарного заседания Госдумы девятого созыва.

Итоговая явка на прошедших парламентских выборах достигла 59,68%.