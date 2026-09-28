Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Глава Росатома Лихачев поздравил сотрудников с профессиональным праздником
Лихачев отметил стратегическую роль атомной отрасли в безопасности России
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил сотрудников с Днем работника атомной промышленности, отметив стратегическое значение отрасли для технологического суверенитета и безопасности России.
Генеральный директор государственной корпорации поздравил коллектив с Днем работника атомной промышленности.
«За 81 год наша отрасль не раз доказывала способность работать на опережение и брать на себя решение задач, определяющих будущее нашей Родины. Сегодня перед нами стоят высокие цели, и наш труд, наши достижения доказывают: мы достойны своих великих предшественников», – подчеркнул руководитель компании.
По словам Алексея Лихачева, корпорация полностью справляется с государственным оборонным заказом и обеспечивает энергетическую безопасность страны. В России возводятся новые энергоблоки, развивается малая генерация и создается уникальный энергокомплекс с замкнутым ядерным топливным циклом. Кроме того, отрасль активно внедряет новые материалы, квантовые вычисления и космические технологии, а также участвует в развитии Северного морского пути.
Глава компании отметил, что успехи базируются на профессионализме и ответственности сотрудников. При подготовке «Атомной главы» Народной программы «Единой России» работники и жители городов присутствия направили около 200 тыс. предложений. Инициативы касались передовых технологий, медицины, образования и инфраструктуры.
Несмотря на внешнее давление, отечественные технологии сохраняют мировое лидерство. Компания успешно реализует масштабные энергетические проекты в Турции, Индии, Китае, Венгрии, Египте и других странах. Доверие зарубежных партнеров подтверждает высокий статус российской инженерной школы, заключил Алексей Лихачев, поблагодарив атомщиков за преданность делу и стойкость.
Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возведении 18 атомных энергоблоков внутри России.
Госкорпорация обсуждает создание новых объектов с правительствами 15 государств.