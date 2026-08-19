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Эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей
Прикармливание диких животных создает устойчивую связь между человеком и пищей, что заставляет медведей настойчиво искать еду у путешественников, предупредил заслуженный эколог России Анатолий Кудактин.
«Туристы идут в поход, несут с собой всякие вкусные вещи, жарят мясо. На запах приходят медведи, которые до этого уже кем-то были прикормлены и знакомы с такой приманкой», – рассказал Кудактин РИАМО.
Он отметил, что животные часто разрывают палатки в поисках еды, а крики людей воспринимают как звуки жертвы.
По словам эколога, при неожиданной встрече с медведем нельзя убегать или кричать. Эксперт рекомендует поднять руки с большим предметом, издавать нетипичный для леса шум и не паниковать.
В качестве защиты он советует брать спрей от хищников или баллончик дихлофоса, струю которого нужно направить в нос зверю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дикий медведь напал на палатку с туристами в Республике Алтай. Хищник нанес 29-летней девушке смертельные травмы. Погибшая работала инспектором в новосибирском управлении МЧС.
Теперь на Алтае выдали доплицензии на отстрел медведей.