Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о старте подготовки к традиционному общению Владимира Путина с гражданами, для обработки вопросов задействуют искусственный интеллект.
В Кремле приступили к организации масштабного мероприятия с участием главы государства, передает РИА «Новости».
«Мы активно пользуемся нейросетями. Кстати, в этом году мы уже тоже приступили к подготовке к прямой линии», – рассказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля уточнил, что сортировать обращения россиян поможет искусственный интеллект Сбербанка. Технология значительно усовершенствовалась, что позволит проанализировать гораздо больший объем поступающих сообщений.
В 2025 году прямая линия прошла в объединенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию.
Тогда президент России Владимир Путин лично анонсировал применение искусственного интеллекта от Сбербанка.
Дмитрий Песков подтвердил осведомленность главы государства о технических нововведениях.