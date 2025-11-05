Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.0 комментариев
Песков заявил, что Путин в курсе применения ИИ на прямой линии
Президент следит за применением искусственного интеллекта при обработке обращений для предстоящей прямой линии, что подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил осведомленность Владимира Путина о деталях использования искусственного интеллекта в процессе сбора и обработки вопросов для прямой линии президента России, пишет ТАСС.
На вопрос о том, в курсе ли Путин, что технологии ИИ применяются для работы с вопросами, Песков ответил: «Это же прямая линия с президентом, это его мероприятие. Как может быть без этого».
По словам представителя Кремля, участие главы государства в процессе подразумевает осведомленность обо всех технических нововведениях и особенностях подготовки прямого эфира, включая применение современных цифровых технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом. Прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.
В декабре 2024 года для прямой линии с президентом Владимиром Путиным искусственный интеллект определил топ-10 наиболее ожидаемых вопросов. В их числе: сроки завершения СВО, меры по снижению инфляции, тарифы ЖКХ и медицинское обеспечение граждан.