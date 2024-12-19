Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
ИИ определил топ-10 ожидаемых вопросов Путину на прямой линии
Исследование ИИ назвало ключевые топ-10 вопросов предстоящей прямой линии Путина
В числе топ-10 вопросов, которые граждане России намерены задать президенту Владимиру Путину на предстоящей прямой линии, лидирует вопрос о сроках завершения специальной военной операции, следом идут темы инфляции и тарифов ЖКХ, свидетельствуют результаты исследования Brand Analytics при помощи ИИ.
ИИ-агент системы Тренд Детектор от Brand Analytics проанализировал более 2 млрд публикаций в социальных медиа с 1 по 19 декабря 2024 года. По данным исследования, проведенного Brand Analytics, наиболее ожидаемыми темами обсуждения на прямой линии с Путиным станут сроки завершения специальной военной операции, меры по снижению инфляции, тарифы ЖКХ и медицинское обеспечение населения, передает ТАСС.
Также обсуждаются возможные изменения в индексации пенсий, улучшение доступности жилья, повышение зарплаты учителей и качества образования, меры по борьбе с нелегальной миграцией и коррупцией, а также улучшение состояния дорог и коммунальной инфраструктуры.
В контексте специальной военной операции внимание пользователей соцмедиа сосредоточено на сроках ее завершения, поддержке участников и их семей, а также на вопросах поиска пропавших без вести. В экономической сфере обсуждаются высокая инфляция, рост цен, низкий уровень доходов и высокие ставки по ипотеке. В ЖКХ граждан беспокоит повышение тарифов, качество услуг и проблемы с мусорной реформой. В сфере здравоохранения – нехватка врачей, обеспечение лекарствами и доступность медицинской помощи.
Среди других актуальных вопросов – индексация пенсий, выплаты участникам специальной военной операции, поддержка многодетных семей, проблемы с качеством школьного образования и доступностью образования для социально уязвимых групп, а также социальная адаптация мигрантов, состояние дорог, коммунальные сети, ужесточение наказания за коррупцию и высокая стоимость жилья.
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