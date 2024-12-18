Телеканалы выделили три часа на «Итоги года с Владимиром Путиным»

Tекст: Мария Иванова

Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», НТВ и ОТР, выделяют три часа эфирного времени для трансляции программы «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщает ТАСС. Программа начнется в полдень по московскому времени и продлится до 15.00. Это время зарезервировано для обсуждения итогов года с российским президентом.

В 2023 году совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась 4 часа 3 минуты. За это время президент ответил на более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Такая продолжительность стала уже привычной для подобного формата общения, поскольку с 2004 года общение главы государства с журналистами обычно длится более трех часов.

История проведения пресс-конференций и прямых линий с президентом России показывает, что продолжительность этих мероприятий постепенно увеличивается. Первая пресс-конференция Владимира Путина в 2001 году длилась 1 час 35 минут, а самая длинная состоялась в 2008 году и заняла 4 часа 40 минут.

Прямая линия с гражданами, начавшаяся в том же 2001 году, сначала длилась 2 часа 20 минут, но в 2013 году была достигнута рекордная продолжительность в 4 часа 47 минут.

Как сообщил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин завершает подготовку к совмещенной пресс-конференции и прямой линии, запланированной на 19 декабря.

Пресс-конференция Путина состоится в московском Гостином дворе, журналисты уже проходят аккредитацию и ПЦР-тестирование.

Число обращений россиян на прямую линию с президентом ко вторнику достигло 1,2 млн, среди тем, которые обсуждаются, ЖКХ, социальная поддержка и медицина.