Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.6 комментариев
Количество обращений к Путину перед прямой линией превысило 1,2 млн
На прямую линию с Путиным поступило более 1,2 млн обращений от россиян
Число обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным достигло 1,2 млн, затронуты темы ЖКХ, социальной поддержки и медицины, сообщает канал «Россия 1».
Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 19 декабря, превысило 1,2 млн, передает канал «Россия 1». В эфире канала сообщили: «На данный момент число обращений превышает 1 млн 200 тысяч». Обработка поступающих вопросов продолжается при помощи искусственного интеллекта.
Между тем в утреннем выпуске программы на «Первом канале» руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская отметила, что наибольшее внимание граждан привлекают вопросы ЖКХ, социальной поддержки военнослужащих и медицинской сферы.
Прямая линия в этом году будет совмещена с пресс-конференцией и пройдет в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Вопросы можно оставить по телефону, через СМС, соцсети, на специальном сайте или мобильном приложении. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря и продолжается до сих пор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, одной из ключевых тем обсуждений во время прямой линии с Владимиром Путиным станет специальная военная операция, а общее количество обращений на программу по состоянию на начало недели превысило 1 млн, сообщил Первый канал.
Между тем после жалоб на прямую линию с Владимиром Путиным «Народный фронт» провел проверки аптек в России и выявил дефицит физраствора, отмечая повышение цен на него в десять раз на маркетплейсах.
Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в минувшую субботу заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию, отметив, что, несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.