Песков: Путин продолжает напряженную подготовку к прямой линии

Tекст: Мария Иванова

Владимир Путин активно занимается подготовкой к важному мероприятию, которое состоится 19 декабря, передает ТАСС. В этот день пройдет совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция, где планируется подвести итоги года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин работает в Кремле, совмещая рутинные задачи с подготовкой к этому событию.

По словам Пескова, в расписании президента проходят непубличные встречи. Однако основное внимание уделяется подготовке к подведению итогов года. Песков подчеркнул, что Путин активно изучает обращения граждан и получает информацию от министров и вице-премьеров по различным темам.

Пресс-конференция и прямая линия начнутся ровно в полдень по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большая пресс-конференция президента России Путина состоится 19 декабря в московском Гостином дворе, журналисты уже проходят аккредитацию и ПЦР-тестирование.

Президент России Владимир Путин 17 и 18 декабря занимается подготовкой к прямой линии, изучая вопросы и запрашивая данные у правительства, сообщал накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Между тем число обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным ко вторнику достигло 1,2 млн, затронуты темы ЖКХ, социальной поддержки и медицины.