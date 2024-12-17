  • Новость часаРоссийские войска освободили Анновку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации
    Медведев пообещал возмездие Киеву за смерть Кириллова
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Reuters: Генерала Кириллова в Москве убили спецслужбы Украины
    Украинские боевики вывезли из Суджи золото и мебель
    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    Суд арестовал катер и 23 авто экс-замминистра обороны Иванова
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    2 комментария
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа Римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения Папы римского Франциска – первого в истории Папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ Западной церкви как вечно противостоящей православию.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    11 комментариев
    17 декабря 2024, 13:31 • Новости дня

    Песков сообщил о подготовке Путина к прямой линии

    Песков сообщил о подготовке Путина к прямой линии с анализом вопросов и запросом данных у правительства

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин 17 и 18 декабря занимается подготовкой к прямой линии, изучая вопросы и запрашивая данные у правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Владимир Путин 17 и 18 декабря активно занимается подготовкой к прямой линии, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин изучает вопросы, поступившие от граждан, и запрашивает необходимую информацию у членов правительства.

    Песков подчеркнул, что глава государства сосредоточен на подведении итогов года и работе с большим объемом вопросов. Это объясняет отсутствие у Путина публичных мероприятий в эти дни. Такое внимание к подготовке подчеркивает важность прямой линии для президента и его стремление ответить на волнующие граждан темы.

    Во вторник стало известно, что число обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным достигло 1,2 млн, затронуты темы ЖКХ, социальной поддержки и медицины сообщает канал «Россия 1».

    Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в минувшую субботу заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию, отметив, что несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.

    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

    Коментарии (15)
    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


    Коментарии (19)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 16:40 • Новости дня
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Церемония награждения прошла в Кремле, передает ТАСС. Медали ордена Почета и ордена Дружбы получили 13 спортсменов, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени был вручен президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Орденом Почета были награждены победители соревнований по плаванию – Роман Жданов, Андрей Калина, Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Также награды получили легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата – Андрей Вдовин, Владимир Свиридов, Евгений Торсунов и Александр Яремчук.

    Орденом Дружбы отмечены успехи Ивана Ревенко, Хетага Хинчагова, Алексея Чуркина и чемпионов по легкой атлетике среди слепых Матвея Якушева и Александра Костина.

    XVII Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Российская команда состояла из 88 спортсменов, которые выступали в пяти видах спорта. Несмотря на ограничения, наложенные на российских спортсменов, они завоевали 64 медали, включая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

    Напомним, на десятый день Паралимпийских игр в Париже российские спортсмены выиграли четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил об отсутствии допинговых нарушений среди российских спортсменов на этих Играх.

    Коментарии (2)
    16 декабря 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские паралимпийцы, завоевавшие медали на Играх в Париже, получат дополнительные премии в размере 3 млн рублей, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения спортсменов.

    Путин на церемонии вручения государственных наград паралимпийской команде сообщил о принятом решении дополнительно премировать российских призеров Паралимпийских игр в Париже по 3 млн рублей каждому, передает ТАСС.

    «Конечно, все это важно, и госнаграды особенно, но не менее важна и финансовая поддержка. Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 млн рублей», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову. Президент отметил лидерские позиции российских паралимпийцев, подчеркнув, что россияне гордятся и восхищаются их результатами.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российских ракетных комплексов над американскими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракетные комплексы превосходят американские по мощности и современности.

    На заседании коллегии Минобороны Путин заявил о значительном превосходстве российских ударных комплексов над аналогами Соединенных Штатов, передает ТАСС. По его словам, российские военные создали более современные системы как для наземного, так и для морского и воздушного базирования, включая «Калибры» и «Циркон», гиперзвуковые комплексы.

    Путин напомнил, что в советский период США имели на вооружении ракеты средней дальности разных базирований, в то время как такие системы отсутствовали в арсенале СССР. Однако, как подчеркнул российский лидер, в современную эпоху Россия получила преимущество в этом вопросе.

    Кроме того, президент отметил создание в России ракет средней дальности воздушного базирования, таких как Х-101. Эти ракеты, по словам Путина, значительно превосходят по дальности американские аналоги, преодолевая более 4 тыс. километров. Путин добавил, что Х-101 может быть оснащена ядерными боезарядами, подчеркивая стратегическое преимущество данной системы.

    Ранее Путин заявил, что в войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ. Он также отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник».

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост оборонных расходов не может быть бесконечным, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что расходы на оборону имеют свои ограничения и не могут расти бесконечно, передает РИА «Новости». Это необходимо для того, чтобы обеспечить развитие экономики, социальной сферы, науки, образования и здравоохранения.

    «Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что Россия увеличила расходы на национальную оборону до 6,3% ВВП, что на 2,5% больше, чем ранее. Глава государства подчеркнул, что эти средства нужно использовать очень рационально, так как, несмотря на значительные размеры, это не самые большие расходы на оборону в мире, даже среди стран, не участвующих в вооруженных конфликтах.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о мощи ударного комплекса «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США.

    Путин заявил о высоких возможностях российского ударного комплекса «Орешник», передает ТАСС. По словам президента, данный комплекс зарекомендовал себя как чрезвычайно мощное и современное оружие.

    «Комплекс «Орешник» хорошо себя зарекомендовал, очень мощный», – подчеркнул Путин, добавив, что Россия создала современные ударные комплексы, превосходящие американские аналоги.

    Путин отметил, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием. «При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия», – сказал он.

    Ранее Путин объявил о планах на серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который недавно был успешно испытан в ответ на удары западным оружием по российским регионам.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заявил о полном перехвате Россией стратегической инициативы в боях.

    «И наша боевая активность – полный перехват стратегической инициативы», – передает РИА «Новости» слова Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил, что опыт специальной военной операции должен учитываться при определении приоритетных направлений развития отечественного оружия и техники.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин присвоил 1307-му полку звание «гвардейский»

    Путин отметил 1307-й мотострелковый полк званием «гвардейский» за героизм

    Tекст: Денис Тельманов

    1307-й мотострелковый полк получил почетное звание «гвардейский» за проявленный героизм и мужество, а 96-я бригада разведки получила наименование «Нижегородская» по указу Путина.

    Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 1307-му мотострелковому полку и «Нижегородская» 96-й отдельной бригаде разведки, передает ТАСС. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

    В документе сказано: «Постановляю присвоить 1307-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его 1307-й гвардейский мотострелковый полк». Такое наименование было присвоено полку за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Также указом президента почетное наименование «Нижегородская» получила 96-я отдельная бригада разведки. Теперь ее будут именовать 96-я отдельная Нижегородская бригада разведки. Эти изменения подчеркивают значимость и заслуги данных подразделений в укреплении обороноспособности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде, а также Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Путин ранее подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 34-й отдельной мотострелковой (горной) и 5-й мотострелковой бригаде им. Захарченко за героизм и мужество в боевых действиях.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о притеснении Верховного суда на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд Украины мог бы отменить неправомочные решения главы кивского режима Владимира Зеленского, но руководителя ВС после нескольких таких попыток засадили за решетку, сказал президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны.

    Он констатировал полную нелегитимность киевского режима и предложил обратить внимание, как на это реагирует судебная система Украины. «А где же Верховный суд? Где Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме. Об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит. Но его засадили за решетку», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он напомнил, что «в полномочия Верховного суда входит в том числе и отмена неправомочных решений президента». «Несколько отмен состоялось. После этого – в тюрьму. И глава (киевского) режима сразу же в этот же день объявил: (руководитель Верховного суда) будет сидеть. Как известно, во всех цивилизованных странах только суд определяет: виновен человек или не виновен, будет он сидеть или не будет. Нет. Здесь представитель административных органов сказал: «Будет сидеть», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин назвал госпереворот 2014 года в Киеве источником всех бед Украины и России

    Tекст: Ольга Иванова

    Госпереворот 2014 года в Киеве стал началом бед Украины и России, заявил президент Украины Владимир Путин на коллегии Минобороны.

    По его словам, источник нынешней украинской власти – госпереворот. «И вот все беды и Украины, и России начались как раз после этого кровавого государственного антиконституционного переворота», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    Коментарии (2)
    16 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин: Успехи российских компаний имеют значение для всей страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов отметил успехи российских компаний, подчеркнув, что они имеют значение для всей страны и ее экономики.

    «Мы с вами встречаемся перед Новым годом регулярно, очень рад вас видеть. Хочу вас поздравить с результатами. Они есть, это очень важно, и не только для ваших коллективов, для ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях. А это вся страна и есть», – сказал Путин, открывая встречу, его выступление публикует Telegram-канал Кремля.

    По словам главы государства, Россия заинтересована в успехе отечественных компаний, так как «за этим успехом – успех всей экономики страны».

    Путин также обозначил цели на следующий год. Это сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста, развитие логистики, страховой и платежной инфраструктур.

    Особое внимание Путин уделил кадровому вопросу. «Но, разумеется, в последние годы, если не десятилетия, мы говорим об этом постоянно, – это кадры. Кадры в современных условиях чрезвычайно важно – нужно, чтобы и по их количеству мы не отставали, и по качеству. Нужно, чтобы это были люди хорошо подготовленные, действительно устремленные в будущее», – сказал он.

    Также Путин призвал не забывать про решение экологических проблем. «Но в целом под предлогом реальных, существующих и даже нарастающих отчасти трудностей нам нельзя забывать про решение экологических вопросов. За этим – здоровье, жизнь миллионов граждан нашей страны», – указал президент.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин: На Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже не было праздника спорта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград членам паралимпийской команды России указал, что атмосфера Олимпиады и Паралимпиады в Париже была далека от праздника спорта.

    «Сама атмосфера парижской Паралимпиады, как и Олимпиады, надо это признать, была далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей – равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в понедельник Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин сообщил о поступлении передовых комплексов с использованием ИИ в войска

    Путин сообщил о поступлении передовых комплексов с использованием ИИ в российские войска

    Tекст: Ольга Иванова

    В войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ, рассказал на итоговой коллегии Минобороны президент Владимир Путин.

    «В войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта», – приводит его слова ТАСС.

    Путин уточнил, что речь идет о разведывательных и ударных исполнителях, безэкипажных катерах и робототехнических платформах многоцелевого применения.

    Кроме того, президент считает, что опыт специальной военной операции (СВО) нужно активно внедрять в боевую подготовку войск и программы высших военных учебных заведений.

    «Надо активнее внедрять опыт, полученный в ходе специальной военной операции, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий, уточнить основополагающие уставные документы, повысить уровень владения оружием и техникой, а также эффективность управления войсками, особенно в тактическом и оперативно-тактическом звеньях», – считает Путин.

    Как сообщает РИА «Новости», он добавил, что Минобороны необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват.

    «Уже говорил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – сказал Путин.

    Ранее президент заявил, что Россия принимает дополнительные меры безопасности, не втягиваясь в гонку вооружений.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин обвинил США в эскалации конфликта на Украине

    Путин: США отправляют наемников и советников для эскалации конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны.

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны обвинил Соединенные Штаты в содействии эскалации конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад доводит отношения до красной черты, а затем пугает «российской угрозой».

    Владимир Путин отметил, что США и их союзники продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют и передергивают так, как им это удобно.

    Коментарии (0)
    Главное
    Названо имя погибшего в Москве при теракте помощника генерала Кириллова
    ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки
    Россия отвергла участие НАТО в урегулировании конфликта на Украине
    Швейцария решила помешать реэкспорту своего оружия на Украину
    Кобахидзе назвал пять стран ЕС, выступивших против антигрузинских санкций
    ВТБ и Сбербанк подняли ставки по вкладам
    Экс-супруг певицы Седоковой баскетболист Тимма покончил с собой в Москве

    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

    Перейти в раздел

    Побег Зеленского выведет Украину из кризиса легитимности

    Владимир Путин на коллегии Минобороны вновь напомнил о нелегитимности власти на Украине – президентские полномочия Зеленского давно истекли и не подлежали продлению, в стране не работают Верховный и Конституционный суды. Этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удобрения заставили Польшу поступиться принципами

    Несмотря на жесткую антироссийскую риторику, Польша нарастила импорт удобрений РФ до рекордного уровня. Ранее отказ от сотрудничества с Москвой привел к удорожанию продукции местной химической промышленности, и теперь местные фермеры обращаются к более дешевым каналам поставок. Но в то же время Варшава выступает за повышение пошлин на российские удобрения. Чем объясняется подобное противоречие? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............