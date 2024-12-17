Песков сообщил о подготовке Путина к прямой линии с анализом вопросов и запросом данных у правительства

Tекст: Мария Иванова

Владимир Путин 17 и 18 декабря активно занимается подготовкой к прямой линии, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин изучает вопросы, поступившие от граждан, и запрашивает необходимую информацию у членов правительства.

Песков подчеркнул, что глава государства сосредоточен на подведении итогов года и работе с большим объемом вопросов. Это объясняет отсутствие у Путина публичных мероприятий в эти дни. Такое внимание к подготовке подчеркивает важность прямой линии для президента и его стремление ответить на волнующие граждан темы.

Во вторник стало известно, что число обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным достигло 1,2 млн, затронуты темы ЖКХ, социальной поддержки и медицины сообщает канал «Россия 1».

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в минувшую субботу заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию, отметив, что несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.