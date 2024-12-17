У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.2 комментария
Песков сообщил о подготовке Путина к прямой линии
Песков сообщил о подготовке Путина к прямой линии с анализом вопросов и запросом данных у правительства
Президент России Владимир Путин 17 и 18 декабря занимается подготовкой к прямой линии, изучая вопросы и запрашивая данные у правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Владимир Путин 17 и 18 декабря активно занимается подготовкой к прямой линии, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин изучает вопросы, поступившие от граждан, и запрашивает необходимую информацию у членов правительства.
Песков подчеркнул, что глава государства сосредоточен на подведении итогов года и работе с большим объемом вопросов. Это объясняет отсутствие у Путина публичных мероприятий в эти дни. Такое внимание к подготовке подчеркивает важность прямой линии для президента и его стремление ответить на волнующие граждан темы.
Во вторник стало известно, что число обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным достигло 1,2 млн, затронуты темы ЖКХ, социальной поддержки и медицины сообщает канал «Россия 1».
Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в минувшую субботу заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию, отметив, что несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.