«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин: Лидеры стран СНГ примут отдельную резолюцию о сохранении общей истории
Главы государств Содружества Независимых Государств (СНГ) примут отдельное заявление, направленное на сохранение исторической памяти и недопущение фальсификации истории, сообщил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.
Лидеры стран СНГ планируют утвердить резолюцию о необходимости сбережения общей истории, сообщил Путин на встрече лидеров в узком формате, передает РИА «Новости».
«Я говорил, насколько значимы совместные усилия стран СНГ по защите общей истории и недопущению ее фальсификации. Молодежь должна, безусловно, знать правду о достижениях наших народов во времена Советского Союза, о героических подвигах наших отцов, дедов в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
По его словам, этому будет способствовать принимаемое лидерами отдельное заявление о необходимости сохранения исторической памяти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербург.
В тот же день главы государств собрались на заседание в узком составе.
В четверг российский президент прибыл в Туркмению для участия в саммите.