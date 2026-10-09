Путин: Лидеры стран СНГ примут отдельную резолюцию о сохранении общей истории

Tекст: Дарья Григоренко

Лидеры стран СНГ планируют утвердить резолюцию о необходимости сбережения общей истории, сообщил Путин на встрече лидеров в узком формате, передает РИА «Новости».

«Я говорил, насколько значимы совместные усилия стран СНГ по защите общей истории и недопущению ее фальсификации. Молодежь должна, безусловно, знать правду о достижениях наших народов во времена Советского Союза, о героических подвигах наших отцов, дедов в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин.

По его словам, этому будет способствовать принимаемое лидерами отдельное заявление о необходимости сохранения исторической памяти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербург.

В тот же день главы государств собрались на заседание в узком составе.

В четверг российский президент прибыл в Туркмению для участия в саммите.