«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербург
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит 21 декабря
Президент Владимир Путин пригласил коллег по СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Петербурге.
Встреча состоится 21 декабря, об этом президент рассказал на встрече лидеров стран СНГ в узком составе, передает РИА «Новости».
«Конечно, по доброй традиции, дорогие друзья, хочу всех вас пригласить в Петербург 21 декабря. Как обычно, где мы традиционно собираемся на неформальную дружескую встречу», – заявил Путин.
Президент добавил, что на встрече планируется обсудить все текущие и перспективные вопросы.
Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.
В пятницу Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.
Владимир Путин пообщался «на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.