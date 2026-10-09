Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербург

Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит 21 декабря

Tекст: Вера Басилая

Встреча состоится 21 декабря, об этом президент рассказал на встрече лидеров стран СНГ в узком составе, передает РИА «Новости».

«Конечно, по доброй традиции, дорогие друзья, хочу всех вас пригласить в Петербург 21 декабря. Как обычно, где мы традиционно собираемся на неформальную дружескую встречу», – заявил Путин.

Президент добавил, что на встрече планируется обсудить все текущие и перспективные вопросы.

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.

В пятницу Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

Владимир Путин пообщался «на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



