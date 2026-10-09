Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Путин пообщался «на ногах» с Рахмоном перед саммитом СНГ
Путин провел краткую беседу с президентом Таджикистана Рахмоном
Президент России Владимир Путин провел краткую беседу «на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перед началом саммита СНГ в Туркмении.
Общение Путина и Рахмона состоялось во время церемонии совместного фотографирования участников саммита СНГ, передает РИА «Новости».
Владимир Путин прибыл в Туркмению в четверг с двухдневным рабочим визитом. Мероприятия в рамках саммита проходят в национальной туристической зоне «Аваза», расположенной на побережье Каспийского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин приехал на заседание саммита СНГ.
В четверг президент России пообщался «на ногах» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин также обсудил отношения России и Туркмении с Сердаром Бердымухамедовом.