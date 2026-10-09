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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    5 комментариев
    9 октября 2026, 08:37 • Новости дня

    Путин пообщался «на ногах» с Рахмоном перед саммитом СНГ

    Путин провел краткую беседу с президентом Таджикистана Рахмоном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел краткую беседу «на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перед началом саммита СНГ в Туркмении.

    Общение Путина и Рахмона состоялось во время церемонии совместного фотографирования участников саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин прибыл в Туркмению в четверг с двухдневным рабочим визитом. Мероприятия в рамках саммита проходят в национальной туристической зоне «Аваза», расположенной на побережье Каспийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин приехал на заседание саммита СНГ.

    В четверг президент России пообщался «на ногах» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин также обсудил отношения России и Туркмении с Сердаром Бердымухамедовом.

    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

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    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил официальный прием от имени главы Туркмении Сердара Бердымухамедова, где лидерам стран СНГ подали плов с индейкой, бараньи ребрышки и самсу.

    В туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря состоялся торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит СНГ, передает РИА «Новости». Лидерам предложили суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой, а также самсу с мясом, тыквой и зеленью.

    Кроме того, на столах были овощной салат с брынзой, салаты с телятиной и семгой, фрукты и мороженое.

    Мероприятие сопровождалось концертом с участием туркменских артистов и мастеров искусств стран Содружества. Программа включала местные музыкальные композиции, танцевальный номер и завершилась песней «Край родной, Туркменистан», которую написал национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Для передвижения в ходе визита он выбрал автомобиль Aurus.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пообщается со всеми участниками встречи.

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    8 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите.

    Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Цель приезда – участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Туркменбаши, передает ТАСС. Международные мероприятия пройдут вблизи города, в национальной туристической зоне «Аваза».

    В четверг запланирована двусторонняя встреча Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Российский лидер также примет участие в фестивале национальных блюд СНГ и Ирана и официальном приеме от имени главы Туркмении.

    В предыдущий раз президент России посещал Туркмению с визитом чуть меньше года назад для участия в международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Туркмению на саммит СНГ прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал визит Владимира Путина в республику.

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    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен заранее раскрывать темы телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

    «Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.

    Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.

    Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.

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    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ

    Путин и Бердымухамедов кратко пообщались на саммите СНГ в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин кратко побеседовал на ногах с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым перед официальным приемом в честь глав делегаций стран СНГ.

    Общение двух лидеров состоялось по дороге на официальный прием, который прошел в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря, передает РИА «Новости».

    Торжественное мероприятие организовали в честь глав делегаций от имени президента республики. Оно сопровождалось концертом с участием народных артистов страны, а также мастеров культуры и искусства государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ. Глава государства выбрал автомобиль Aurus для передвижения в ходе визита.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал общение политика со всеми участниками мероприятия.

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    8 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    Путину доложили об атакованном в Черном море танкере

    Песков: Путин получил доклады об атаке катера на танкер в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин получил все доклады, касающиеся ситуации с танкером «Афрамакс Рио», который подвергся атаке безэкипажного катера в Черном море, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо», – сказал Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос о том, проинформирован ли президент о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий атаки на танкер в Черном море.

    Экипаж атакованного судна отказался от госпитализации.

    Открытое горение на месте происшествия было ликвидировано.

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    8 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Путина встретили в Туркмении хлебом и солью

    Путина встретили в Туркмении хлебом чореком и приветствием на русском языке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президента Владимира Путина, который прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом, встретили у трапа хлебом и солью, а также поприветствовали на русском языке.

    Российского лидера у трапа ждали дети в национальных костюмах. Они вручили Путину цветы и преподнесли национальный хлеб чорек, обернутый в традиционную скатерть сачак. Президент отломил кусочек и попробовал, передает РИА «Новости».

    На летном поле Путина встретил заместитель председателя кабмина Туркмении, министр иностранных дел Рашид Мередов и почетный караул, выстроившийся вдоль ковровой дорожки.

    Путин 8–9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Для передвижения в ходе визита российский лидер выбрал автомобиль Aurus.

    В Кремле сообщили, что Путин пообщается со всеми участниками саммита.

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    8 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Ирана в Туркмении

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках своего визита в Туркмению.

    Переговоры глав государств состоялись в рамках двухдневного визита российского лидера в Туркмению, передает РИА «Новости».

    В пятницу Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, куда приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств.

    Предыдущая встреча президентов России и Ирана состоялась в начале сентября в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский лидер поздравил президента России с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с президентом Ирана.

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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    8 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Пезешкиан лично поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения во время переговоров в Туркмении.

    «Еще раз хотелось бы поздравить вас с днем рождения. Я хочу пожелать вам успехов, процветания вашей стране, которая является дружественной для нас страной», – цитирует Пезешкиана РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Владимир Путин заявил о позитивном развитии отношений между двумя странами.

    Напомним, в четверг Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

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    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин пообщался «на ногах» с Алиевым на саммите СНГ

    Песков: Путин и Алиев пообщались «на ногах» в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на полях саммита СНГ в Туркмении провел краткую беседу «на ногах» с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин отдельно «на ногах» пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ. Он посетил торжественный прием, где его угостили пловом и самсой.

    Для передвижения в ходе визита в страну глава государства выбрал автомобиль Aurus.

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    9 октября 2026, 00:59 • Новости дня
    Axios сообщил о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре

    Axios: Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в октябре

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Москву в октябре, сообщил источник издания Axios.

    «По словам источника, знакомого с ситуацией, Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в конце этого месяца для дальнейших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», – пишет Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией.

    Также стал известен состав украинской делегации, которая отправится на переговоры в Майами.

    По данным NewsNation, Кушнер и Уиткофф обсудят с Украиной новую мирную сделку.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

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