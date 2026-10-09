Путин пообщался «на ногах» с Рахмоном перед саммитом СНГ

Путин провел краткую беседу с президентом Таджикистана Рахмоном

Tекст: Вера Басилая

Общение Путина и Рахмона состоялось во время церемонии совместного фотографирования участников саммита СНГ, передает РИА «Новости».

Владимир Путин прибыл в Туркмению в четверг с двухдневным рабочим визитом. Мероприятия в рамках саммита проходят в национальной туристической зоне «Аваза», расположенной на побережье Каспийского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин приехал на заседание саммита СНГ.

В четверг президент России пообщался «на ногах» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин также обсудил отношения России и Туркмении с Сердаром Бердымухамедовом.