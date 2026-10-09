Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Путин приехал на заседание саммита СНГ
Путин прибыл на саммит СНГ в Туркменбаши
Президент России Владимир Путин приехал на заседание Совета глав Содружества Независимых Государств (СНГ) в туркменском городе Туркменбаши.
Владимир Путин приехал на саммит СНГ в Туркменбаши
Заседание Совета глав государств СНГ проходит в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, передает РИА «Новости».
В декабре 2026 года исполнится 35 лет с момента образования Содружества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.