Путин: Товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

По словам Путина, товарооборот России со странами Содружества Независимых Государств по итогам 2025 года превысил 110 млрд долларов, передает ТАСС.

«Работа идет. Примечательно, что по итогам 2025 года товарооборот России и стран – участниц СНГ превысил 110 млрд долларов», – заявил Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе в Туркмении.

Президент добавил, что за первую половину 2026 года товарооборот прибавил еще 19%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

Владимир Путин пообщался «на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перед началом мероприятия.