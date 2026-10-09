«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин: Товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов
Товарооборот между Россией и странами СНГ по итогам 2025 года превысил 110 млрд долларов и продолжает расти, сообщил президент России Владимир Путин на встрече лидеров Содружества.
По словам Путина, товарооборот России со странами Содружества Независимых Государств по итогам 2025 года превысил 110 млрд долларов, передает ТАСС.
«Работа идет. Примечательно, что по итогам 2025 года товарооборот России и стран – участниц СНГ превысил 110 млрд долларов», – заявил Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе в Туркмении.
Президент добавил, что за первую половину 2026 года товарооборот прибавил еще 19%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.
Владимир Путин пообщался «на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перед началом мероприятия.