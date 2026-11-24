Береговая охрана США испытала новый ледокол Storis в Арктике

Tекст: Катерина Туманова

Первый за почти 30 лет новый ледокол Береговой охраны США Storis провел 133 дня в Северном Ледовитом океане и у берегов Аляски, выполняя задачи по обеспечению правопорядка и проводя боевые стрельбы, пишет Military Times.

Во время похода на борту находились специалисты из Центра исследований и разработок Береговой охраны, а также из подразделения Пентагона по оборонным инновациям (Defense Innovation Unit). Они проводили испытания беспилотных летательных аппаратов, в том числе моделей производства компаний Textron и Skyfront.

По словам Кернса, целью экспериментальных полетов была проверка того, насколько хорошо эти платформы выдерживают суровые холода в высоких широтах Арктики; кроме того, была продемонстрирована практическая польза беспилотников при решении сложной задачи – навигации в ледовых условиях.

«Хороший беспилотник может быть полезен для колки льда», – заявил Кернс.

По его словам, дроны помогают кораблю удерживать заданную позицию, так как могут видеть лучше и дальше.

Корабль также продемонстрировал потенциал для дозаправки судов ВМС США в Арктике. Кернс отметил, что Storis провел учебную дозаправку катера национальной безопасности, что в реальных условиях могло бы сэкономить флоту до полутора недель времени на переход к береговому пункту заправки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Балтийского завода впервые подали пар на турбины универсального атомного ледокола «Чукотка».

В начале месяца норвежская компания Kongsberg Maritime представила концепт беспилотного надводного корабля для поиска российских подводных лодок в Арктике.

В октябре американские и канадские военные отработали быструю переброску ракетных систем и авиации в Арктику.