Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Military Times: США испытали первый за 30 лет ледокол в Арктике
Береговая охрана США испытала новый ледокол Storis в Арктике
Капитан корабля Кори Кернс сообщил, что Береговая охрана США завершила первый рейс нового ледокола Storis в Арктику, в ходе которого судно продемонстрировало новые военные возможности.
Первый за почти 30 лет новый ледокол Береговой охраны США Storis провел 133 дня в Северном Ледовитом океане и у берегов Аляски, выполняя задачи по обеспечению правопорядка и проводя боевые стрельбы, пишет Military Times.
Во время похода на борту находились специалисты из Центра исследований и разработок Береговой охраны, а также из подразделения Пентагона по оборонным инновациям (Defense Innovation Unit). Они проводили испытания беспилотных летательных аппаратов, в том числе моделей производства компаний Textron и Skyfront.
По словам Кернса, целью экспериментальных полетов была проверка того, насколько хорошо эти платформы выдерживают суровые холода в высоких широтах Арктики; кроме того, была продемонстрирована практическая польза беспилотников при решении сложной задачи – навигации в ледовых условиях.
«Хороший беспилотник может быть полезен для колки льда», – заявил Кернс.
По его словам, дроны помогают кораблю удерживать заданную позицию, так как могут видеть лучше и дальше.
Корабль также продемонстрировал потенциал для дозаправки судов ВМС США в Арктике. Кернс отметил, что Storis провел учебную дозаправку катера национальной безопасности, что в реальных условиях могло бы сэкономить флоту до полутора недель времени на переход к береговому пункту заправки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Балтийского завода впервые подали пар на турбины универсального атомного ледокола «Чукотка».
В начале месяца норвежская компания Kongsberg Maritime представила концепт беспилотного надводного корабля для поиска российских подводных лодок в Арктике.
В октябре американские и канадские военные отработали быструю переброску ракетных систем и авиации в Арктику.