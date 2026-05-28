Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ
Выступая на форуме в Астане, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова принять в 2027 году встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту.
Президент обозначил тему мероприятия как развитие суверенных моделей ИИ, передает ТАСС.
«Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды», – сказал Путин.
В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.
Выступая на мероприятии, российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС.
Он также заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.