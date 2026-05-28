Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений
Двусторонние связи с Казахстаном находятся на уверенном подъеме и строятся на принципах равноправия, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям, передает РИА «Новости».
«Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения», – сказал Владимир Путин во время двусторонних переговоров.
Российского лидера сопровождает крупная делегация, состоящая из более чем 30 человек. В ее состав вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров.
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.
В четверг российский лидер приехал на переговоры во Дворец независимости.
Перед поездкой глава государства опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.