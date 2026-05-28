Токаев поблагодарил Путина за соглашение о строительстве АЭС в Казахстане

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе встречи в Астане обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».

«Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», – отметил политик.

Помимо этого, глава республики высоко оценил статью российского лидера, опубликованную в казахстанской прессе. По словам Токаева, материал получил положительный отклик в обществе, так как затрагивает важные аспекты внутренней политической стратегии страны. Он также подчеркнул, что роль России в укреплении экономического потенциала Казахстана трудно переоценить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о создании первой в Казахстане атомной электростанции во время визита Владимира Путина в республику.

Ранее российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству этого объекта.

В преддверии государственного визита на сайте Кремля опубликовали статью президента России «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».