Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.0 комментариев
Токаев назвал визит Путина в Астану вошедшим в летопись двух стран
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит президента России Владимира Путина в Астану событием особой важности, которое войдет в летопись истории двух стран.
Токаев подчеркнул значимость прошедшего диалога для истории обеих стран, передает ТАСС.
«Государственный визит президента России Владимира Владимировича Путина, безусловно, оцениваю как очень успешный. Этот визит, безусловно, войдет в летопись нашего стратегического партнерства и союзнических отношений как событие особой важности», – заявил политик во время обращения к прессе.
Владимир Путин также остался доволен итогами встречи. Глава государства охарактеризовал состоявшиеся переговоры как деловые, конструктивные и весьма результативные.
«Наши сегодняшние переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты двух стран официально закрепили ключевые направления межгосударственного взаимодействия.
Главы государств впервые подвели итоги переговоров в формате видеопрезентаций.