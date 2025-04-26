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Путин отметил успех бойцов ВДВ и морпехов в Курской области
Президент России Владимир Путин выразил благодарность ряду подразделений российской армии, которые отличились при освобождении Курской области.
Он выделил 76-ю дивизию ВДВ, а также ее 234-й, 237-й и 104-й десантно-штурмовые полки. Также были отмечены 106-я воздушно-десантная дивизия с 119-м, 137-м и 51-м парашютно-десантными полками, 56-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 204-й и 1434-й полки Ахмат, 22-й полк 72-й дивизии, 11-я и 83-я десантно-штурмовые бригады, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин подчеркнул роль морских пехотинцев: «Славные морские пехотинцы – 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и, конечно, добровольческое формирование «Ветераны», которые осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи и создали условия для ее полного освобождения», – заявил глава государства.
Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.
Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.