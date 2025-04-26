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Путин поздравил военных с разгромом ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.
Глава государства отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, особенно среди наиболее боеспособных и оснащенных западной техникой подразделений, отразятся на всей линии соприкосновения, сообщает Кремль в Telegram-канале.
Путин подчеркнул, что полный разгром противника в приграничье Курской области создает условия для дальнейших успешных действий российских войск на других важных участках фронта и приближает разгром неонацистского режима. «Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», – заявил президент.
Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.