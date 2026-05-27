В Кремле назвали редкостью двойные государственные визиты в одну страну

Песков: Двойные государственные визиты в одну страну являются редкостью
Двойные государственные визиты лидера страны в одно государство за время одного президентского срока случаются крайне редко и свидетельствуют о высочайшем уровне двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал статус предстоящей поездки Владимира Путина. «Это было, это не уникальная ситуация, но это бывает очень редко», – подчеркнул представитель Кремля, отметив, что такое решение безусловно подтверждает высокий уровень взаимодействия, передает РИА «Новости».
Казахстан является одним из ближайших союзников и партнеров России. Отношения между двумя государствами носят полноформатный характер, они взаимовыгодны и весьма богаты по своему содержанию, добавил пресс-секретарь.
По словам представителя Кремля, между Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сложились особые личные отношения. Это позволяет лидерам продуктивно, откровенно и конструктивно обсуждать самые актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27 мая прибудет в Астану с государственным визитом.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал эту поездку центральным мероприятием двусторонней повестки текущего года.
Российский лидер в своей статье подчеркнул значимость стратегического союзничества Москвы и Астаны для поддержания безопасности.