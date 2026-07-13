Фура протаранила машины в Мексике, погибли 16 человек

Авария на трассе Гвадалахара–Тепик в Мексике унесла жизни 16 человек

Tекст: Антон Антонов

По информации Excelsior, грузовик не смог затормозить и на большой скорости врезался в автомобили, остановившиеся из-за предыдущей аварии.

Сильный удар вызвал масштабный пожар, который охватил транспортные средства и сильно осложнил работу спасателей, передает ТАСС.

Тяжелые ранения получили двое сотрудников Национальной гвардии Мексики. Водитель большегруза задержан и передан компетентным органам для установления всех обстоятельств произошедшего. На месте аварии продолжается поисковая операция, и экстренные службы не исключают, что число жертв может возрасти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в районе Истапалапа на востоке Мехико при взрыве газовой автоцистерны погибли 13 человек и десятки получили ранения.

В июне 2026 года во французском Антибе грузовой автомобиль врезался в десятки стоявших в пробке машин, пострадали 37 человек.