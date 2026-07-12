NYT: Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Цена нефти Brent достигла 76 долларов за баррель, превысив довоенные показатели на 5%, пишет The New York Times. Судоходство в Ормузском проливе упало до критического минимума. В четверг маршрутом воспользовались всего 22 судна, хотя до конфликта их число превышало 130 в день.

По данным Международного энергетического агентства, июньское перемирие временно увеличило экспорт из Персидского залива до 16 млн баррелей в сутки. Дальнейшее восстановление поставок зависит от быстрого снижения напряженности. Сейчас аналитики опасаются падения спроса, ведь бензин в США остается на 30% дороже довоенного уровня.

Торговые суда избегают заминированного центра пролива и идут вдоль побережья Омана под защитой флота США. Это вызывает недовольство Тегерана, который атакует корабли в оманских водах. «Иран хотел бы, чтобы по оманскому коридору ничего не шло, но они не смогли остановить все происходящее», – заявил эксперт Колумбийского университета Дэниел Стернофф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном.

После серии американских военных ударов по исламской республике цены на нефть подскочили почти на 3%.

На фоне этих массированных атак транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился.