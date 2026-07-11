Захарова сравнила Зеленского с клещом из-за слов о проблемах украинской ПРО

  • Новость часаМинобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Российские войска поразили три украинских порта
    Зеленский заявил о провале украинской ПВО при отражении ракетного удара
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    9 комментариев
    11 июля 2026, 16:44 • Новости дня

    Захарова сравнила Зеленского с клещом из-за слов о проблемах украинской ПРО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания Владимира Зеленского относительно сложностей в системе ПРО Украины. Дипломат выразила уверенность, что никакие меры не способны исправить сложившуюся ситуацию.

    «Ему ничего не поможет. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови», – заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский завил, что украинские силы ПВО не смогли сбить баллистические ракеты 11 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Мария Захарова указала на игнорирование союзниками по НАТО требований Киева о поставках систем ПРО.

    В мае Владимир Зеленский пожаловался на острую нехватку американских средств противоракетной обороны.

    До этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства назвала украинского лидера кровавым узурпатором.

    11 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Российские войска поразили три украинских порта

    ВС России поразили логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил

    Российские войска поразили три украинских порта
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу российская армия нанесла удары по портам Черноморск, Южный и Измаил, уничтожив резервуары с горючим и военную инфраструктуру ВСУ на ключевых логистических узлах.

    Вооруженные силы России в ночь на субботу поразили используемые украинскими военными объекты в портах Черноморск, Южный и Измаил, передает Минобороны. Эти порты играют роль важнейших логистических узлов для снабжения ВСУ.

    В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

    В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали объекты военной промышленности в Киеве. В частности, было поражено предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по украинской портовой инфраструктуре.

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    11 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за участия в украинском конфликте страны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам, пишет Daily Telegraph.

    Масштабная помощь Киеву привела к истощению западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Telegraph. По мнению британских журналистов, планы по усилению блока пошли прахом. «НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает альянс перенаправлять ценные военные ресурсы – финансовые и материальные – на Украину, которая превратилась в гигантскую печь, которая поглощает все, что в нее поступает, не продвигая при этом выгодную ситуацию по отношению к России», – отмечается в публикации.

    В результате внутри альянса, включая США, не осталось ни одной национальной армии, способной одержать победу над противником уровня России на современном поле боя. Авторы материала подчеркнули, что главная задача блока заключалась в создании передовых вооруженных сил, однако в этом вопросе организация потерпела полный крах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Североатлантического альянса запланировало задвинуть украинский вопрос на второй план в ходе саммита в Турции.

    Британский журнал Economist констатировал фактическую смерть амбиций Киева по вступлению в военный блок.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины

    Военный эксперт Дандыкин рассказал о разрушении южного логистического плеча ВСУ

    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами ослабляет южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. Российские удары приводят к уничтожению распределенной военной промышленности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по нескольким портам Украины и предприятиям ВПК в Киеве.

    «Удар в том числе пришелся сразу по трем ключевым точкам – Измаил, Южный, и одесский узел, включая Черноморск. Это целенаправленное разрушение южного логистического плеча противника. Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами – это крайне болезненный момент. Не нужно верить в сказки, что это топливо только для катеров или портовых кранов. От этих терминалов запитан весь южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. По сути, это единый топливный хаб, и выбивание этих запасов напрямую сказывается на подвижности механизированных бригад ВСУ», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его оценке, противник сейчас и так скупо применяет тяжелую технику, танки практически не видно в значимых количествах, и одна из причин как раз в нарушенной логистике ГСМ.

    «Если все эти емкости выгорают, если уничтожаются насосные станции и заправочная инфраструктура, это создает колоссальные проблемы на земле. С ведрами к танку не набегаешься. Много говорят о наших сложностях, но у врага проблемы, поверьте, не меньшие, особенно когда системно уничтожаются топливные емкости. Эффект от таких ударов накопительный: проведя ночную атаку, мы оставляем технику без горючего на дни и недели вперед», – пояснил собеседник.

    Кроме того, южный фланг противника снабжается как раз через эти порты. «Пока мы не перережем логистику, идущую через Румынию и Одесскую область, угроза для Крыма и наших новых регионов будет сохраняться. Там готовят диверсантов, там обосновались иностранные специалисты, в том числе в Очакове», – отметил спикер.

    Удары по портам разрушают логистические цепочки военного импорта. «То, что ВСУ используют зерновые коридоры как прикрытие, – это уже давно не секрет. Суда ходят туда-обратно в разном исполнении, и часто их используют как платформы для запуска беспилотников или как транспорт для военных грузов. Мы в свое время проявили добрую волю, обеспечивая «зерновую сделку», но ничего хорошего из этой благотворительности не вышло. Аграрный экспорт приносит Украине миллиарды долларов в бюджет, на которые, собственно, и финансируется война», – подчеркнул Дандыкин.

    Поэтому наносить удары в моменты погрузки-разгрузки, нарушать логистические цепочки – это абсолютно правильное решение. «Раз уж пресс-секретарь президента прямо заявил, что конфликт перешел в стадию войны, то и действовать надо соответствующе. Церемониться с военной инфраструктурой в портах, замаскированной под гражданскую, больше не следует», – добавил спикер.

    Эксперт выразил надежду на то, что эти удары России – не разовый акт возмездия или устрашения, а начало системной кампании по уничтожению распределенной военной промышленности Украины. «По-другому просто не получается. Мы не можем сидеть и ждать новых ударов по нашим городам вроде Таганрога, давая врагу повод и возможность. Нужно бить постоянно», – считает Дандыкин.

    В перспективе, полагает эксперт, к работе должна подключаться авиация с корректируемыми бомбами крупного калибра. «Одна трехтонная бомба может сделать то, на что требуется потратить десяток ракет. Возможно, пока это далековато, но для создания реальной зоны безопасности, о которой говорил президент, на южном направлении придется действовать решительно, чтобы идти в Крым было просто некому и не на чем», – считает собеседник.

    Что касается номенклатуры вооружений, которая применялась этой ночью в ходе удара, то «здесь четко прослеживается комбинированный, комплексный подход». «Судя по географии и специфике целей, работа шла эшелонировано. Основу удара, на мой взгляд, составили крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это надежные и точные изделия, способные преодолевать серьезные расстояния. Но гвоздем программы, безусловно, стала баллистика. Против современных баллистических ракет, которые мы сейчас применяем, ПВО врага, по сути, бессильна. Именно баллистика обеспечивает гарантированное поражение заглубленных или хорошо защищенных объектов – тех самых складов и цехов», – пояснил Дандыкин.

    Плюс активно работали ударные беспилотники. «Сейчас уже сложно говорить просто о «Геранях» в базовом исполнении. С высокой вероятностью применялись модернизированные версии, возможно, даже реактивные, скоростные дроны, которые стали неприятным сюрпризом. То есть мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре. Работали всем спектром – и воздушного, и наземного базирования», – рассказал эксперт.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности на Украине. Как сообщили в Минобороны, ударам подверглась портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле.

    В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

    В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

    В результате ударов по целям в Киеве были поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. В частности, было поражено промышленное предприятие «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

    Кроме того, удар пришелся по предприятию ЧАО «Фанплит», где осуществляются сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2». Предприятие было замаскировано под мебельную фабрику.

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    10 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Авиаударом разрушено здание одного из силовых ведомств Украины в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе воздушной атаки на Запорожье разрушен административный объект, предположительно принадлежащий одному из силовых министерств.

    Представители местных властей подтвердили факт атаки и сообщили о нанесенном инфраструктуре ущербе, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В результате авиаудара оказалось разрушено административное здание. Согласно одной из версий, поражено здание силового министерства.

    В конце июня здание Запорожской областной военной администрации подверглось удару беспилотника.

    Через несколько дней российские военные нанесли удары управляемыми авиабомбами по крупным складам ВСУ в этом городе.

    Позже Министерство обороны России отчиталось о поражении местной нефтебазы дронами-камикадзе.

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    11 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию

    Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером

    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    @ imago sportfotodienst/Imago/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская биатлонистка Юлия Журавок вернулась на историческую родину, устроившись работать наставником в российскую спортивную школу ради спокойного будущего своего ребенка.

    31-летняя биатлонистка с Украины Юлия Журавок переехала в Россию. О смене места жительства она рассказала в соцсетях, пишет ТАСС. В конце мая пресс-служба российской школы «Катай технично» сообщила о назначении 31-летней спортсменки на должность тренера.

    «Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует», – написала биатлонистка.

    Девушка добавила, что сделала осознанный выбор переехать туда, где востребованы ее знания. Она также подчеркнула, что право судить ее имеют лишь те люди, которые поддерживали спортсменку в тяжелые времена. Журавок напомнила, что родилась в кузбасском городе Анжеро-Судженск.

    За свою карьеру в составе сборной Украины биатлонистка стала чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль мирового первенства 2017 года в аналогичной дисциплине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская прыгунья в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Юлий Лаврухин переехал в Белоруссию. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию.

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    11 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Граждане Украины и Эстонии помочились на церковь в Тбилиси
    Граждане Украины и Эстонии помочились на церковь в Тбилиси
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Гражданин Эстонии оштрафован грузинской полицией за то, что помочился на церковь в центре Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Видео с осквернением церкви туристом попало в соцсети и вызвало негативный резонанс.

    Правоохранительные органы Грузии идентифицировали вандала и оштрафовали его, при этом сумма штрафа не называется, сообщила телекомпания PosTV в субботу.

    Между тем, грузинская журналистка Лиза Гегечкори уточнила в социальных сетях, что оштрафованы двое мужчин, которые мочились на церковь, – это граждане Эстонии и Украины.

    Она отметила, что грузинская радикальная оппозиция до идентификации нарушителей порядка заявляла, что церковь якобы осквернили туристы из России.

    «Вранье и популизм – отличительная особенность (оппозиционного) «Единого национального движения», – подчеркнула журналистка.

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    10 июля 2026, 17:12 • Новости дня
    ООН запросила у России данные об ударе ВСУ по Старобельску
    ООН запросила у России данные об ударе ВСУ по Старобельску
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление Верховного комиссара ООН официально обратилось к российской стороне за материалами дела об атаке Киева на колледж в Старобельске, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в ходе международной онлайн-встречи, посвященной преступлениям против мирного населения.

    «Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования», – заявила омбудсмен, передает ТАСС.

    Лантратова также подчеркнула, что российское ведомство обязательно направит необходимый ответ представителям международной организации в самое ближайшее время.

    Ранее в ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов передал в московский офис организации материалы с фотографиями погибших студентов.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал ход обсуждения этого теракта в Совете Безопасности.

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    11 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о провале украинской ПВО при отражении ракетного удара
    Зеленский заявил о провале украинской ПВО при отражении ракетного удара
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским силам противовоздушной обороны не удалось перехватить баллистические ракеты 11 июля, заявил Владимир Зеленский.

    Украинским силам ПВО не удалось перехватить баллистические ракеты 11 июля, сообщил Владимир Зеленский, передает RT RT. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Киев рассчитывает на выполнение партнерами обещаний по пакетам помощи, достигнутым на саммите НАТО в Анкаре.

    Политик также призвал как можно быстрее реализовать договоренности о лицензиях на системы Patriot и совместном европейском проекте противоракетной обороны. В ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области.

    Российские военные поразили киевское предприятие «Фанплит», где собирали и хранили беспилотники Fire Point-2 с дальностью полета до 200 километров. Под удар также попало предприятие «Аэдрон» в Киеве, специализирующееся на производстве БПЛА. Кроме того, Вооруженные силы России поразили в Одесской области порты Черноморск, Южный и Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    Несколькими днями ранее Владимир Зеленский признал бессилие украинской ПВО перед баллистическими ракетами.

    Глава киевского режима попросил у стран НАТО новые ракеты-перехватчики.

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    11 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва с разочарованием восприняла отсутствие реакции сербской стороны на поведение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД говорится: «Мы неоднократно говорили о том, что представители киевского режима не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский бенефис».

    Дипломат добавила, что украинский политик максимально злоупотребил предоставленной трибуной. По ее словам, он попытался сделать враждебную пропаганду главной темой прошедшего в Белграде мероприятия.

    «Лицемерно выставляя Украину невинной жертвой «комплексной российской агрессии», он (Стефанчук) попытался переложить бремя ответственности за все те увечья и раны, которые неонацистский режим нанёс некогда процветавшей республике, на Россию. Обвинял нас в «порабощении восточноевропейцев», противодействии их европейской мечте. Отдельно прошёлся по нашим связям с Белградом: дескать, нечего сербам оглядываться на русских с позиции «младшего брата», – пояснила Захарова.

    Представитель министерства констатировала отсутствие должного ответа со стороны принимающей стороны. При этом она выразила уверенность, что общественность Сербии прекрасно понимает истинную суть нынешних руководителей на Украине, уничтожающих собственную страну по указке Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил об исключении русского языка из перечня защищаемых на Украине.

    Захарова ранее обвинила Владимира Зеленского в равнодушии к собственным гражданам.

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    11 июля 2026, 00:47 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы ко Дню памяти жертв Волынской резни

    Tекст: Катерина Туманова

    Исторические материалы проливают свет на жестокие массовые убийства мирного польского населения боевиками запрещенных организаций во время Второй мировой войны, в частности, представлены данные об украинском националисте Купяке, который с бандой массово уничтожал поляков и представителей других народностей на Западной Украине.

    «В феврале 1943 года на территории Волыни (Волынская Житомирская, Ровенская и северная часть Тернопольской областей современной Украины) банды Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация,  запрещенная в России) – вооруженного крыла Организации украинских националистов-бандеровцев (ОУН(б) Внесен в список террористов и экстремистов в РФ) – совершили массовое уничтожение поляков, а также представителей других национальностей, проживавших на Западной Украине», – сказано в рассекреченных материалах.

    Там указано, что со второй половины 1943 года украинские националисты приступили к этническим «чисткам» и на территории Восточной Галиции (в настоящее время – Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области), где зверства в отношении польского населения продолжались вплоть до осени 1945 года.

    С бандами активно боролись органы советской контрразведки «Смерш», а затем структуры НКВД и НКГБ Украинской ССР. В послевоенные годы многие преступники были осуждены, однако часть карателей смогла скрыться за рубежом.

    В 1964 году советские спецслужбы составили список государственных преступников, осевших в капиталистических странах. «Злодеяния перечисленных здесь лиц впечатляют своей жестокостью, но один из фигурантов превзошел остальных», – отмечается в сообщении ведомства.

    Этим человеком оказался уроженец Львовской области Дмитрий Купяк по прозвищу «Клей». После завершения войны он сумел сбежать в Канаду, где стал владельцем ресторана в городе Торонто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Варшаве прошел массовый марш памяти жертв Волынской резни. Украинцы перед годовщиной Волынской резни расклеили в Польше плакаты с Бандерой. ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР одного из организаторов Волынской резни.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина и Польша обречены на конфронтацию.

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    11 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Бачевск в Сумской области
    Российские войска освободили Бачевск в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Бачевском в Сумской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Степок, Рыжевки, Могрици, Проходов и Вольной Слободы Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Казачьей Лопанью, Юрченково, Белым Колодезем и Водяным.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Песчаного Карьера, Шийковки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины,, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Ижевки, Васильевской Пустоши, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Веролюбовки и Ореховатки ДНР, отчитались в Минобороны.

    За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, танк, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии у Новоалександровки, Торского, Артема, Доброполья и Рубежного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 335 военнослужащих, четыре бронемашины и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты поблизости от Сергеевки, Любицкого, Новорозовки, Новосолошино Запорожской области, Гавриловки, Ивановки и Коломийцев Днепропетровской области.

    Противник потерял свыше 455 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Напомним, российские войска за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов.

    В частности, ВС России полностью освободили Константиновку, а за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.

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    10 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Киева дестабилизировать дружественные России страны Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Бурунди Эдуаром Бизиманой в Бужумбуре.

    «Примеры грубого вмешательства извне в африканские дела мы наблюдаем в том числе и в ситуации, когда Демократическая Республика Конго – при законном правительстве ДР Конго – при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него так называемой группой М-23 при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

    Министр отметил, что украинская сторона стремится участвовать в большом количестве конфликтов на континенте. По его словам, главная цель таких действий – утвердиться в качестве политического фактора в Африке и создать трудности для государств, поддерживающих партнерские отношения с Россией.

    Накануне Лавров сообщил об активном привлечении украинских наемников к вооруженным вылазкам африканских террористов.

    В июне министр обвинил Францию в использовании украинских боевиков для свержения законных правительств на континенте.

    В прошлом году он указал на целенаправленную дестабилизацию киевским режимом ситуации в регионе Сахеля.

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    11 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot

    Экс-чиновник Пентагона: Киев долго не сможет производить ракет для Patriot

    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Мария Иванова

    Украина не сможет наладить самостоятельный выпуск американских зенитных ракет в ближайшие несколько лет даже в случае получения производственной лицензии от США, отметил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

    Час Фриман заявил о неспособности Киева собирать комплексы Patriot в ближайшие годы, передает РИА «Новости». Ранее американский президент допустил передачу лицензии на производство ракет-перехватчиков украинской стороне.

    «На самом деле Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», – подчеркнул эксперт.

    Бывший чиновник Пентагона добавил, что даже в самих Соединенных Штатах создание одной системы занимает два года. В настоящее время у Вашингтона нет свободных комплексов для поставок на Украину. Фриман выразил надежду, что к моменту их появления конфликт уже завершится.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину лишь мешают урегулированию ситуации. В Москве подчеркивали, что подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Журналисты издания The War Zone указали на невозможность быстрого выпуска этих ракет-перехватчиков.

    Российские и западные эксперты выделили четыре главные проблемы для запуска такого предприятия на украинской территории.

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    10 июля 2026, 21:18 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за день

    Минобороны: Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России за день сбили 144 украинских дрона над регионами страны, сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщается в канале Минобороны в Max.

    Вражеские дроны пытались атаковать территории Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, перехваты зафиксированы в Московском регионе, Краснодарском крае, над полуостровом Крым и акваторией Черного моря.

    В понедельник российские военные перехватили 116 украинских дронов. Днем ранее средства противовоздушной обороны сбили 116 вражеских беспилотников.

    В конце июня дежурные силы уничтожили 96 аппаратов самолетного типа над территорией России.

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