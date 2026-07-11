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    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    9 комментариев
    11 июля 2026, 16:21 • Новости дня

    Собянин утвердил даты празднования 879-летия Москвы

    Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города в Москве 5 и 6 сентября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Празднование Дня города в столице состоится 5 и 6 сентября, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Традиционные торжества пройдут на множестве площадок, охватывающих как исторический центр, так и жилые районы. Горожан ожидают праздничные мероприятия в парках, а также в различных учреждениях культуры, образования и социальной защиты, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

    В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Детальная программа праздничных событий будет утверждена столичными властями в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с 878-летием города. Президент России Владимир Путин назвал атмосферу мегаполиса уникальной.

    9 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Троицкий районный суд Москвы ужесточил меру пресечения Диане Шляниной (Шурыгиной), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    «Столичный суд изменил меру пресечения Диане Шляниной». – сообщает пресс-служба в «Максе».

    Постановлением суда от 8 июля Шурыгиной по ходатайству следствия домашний арест заменили на заключение под стражу.

    Троицкий суд Москвы перевел Шурыгину в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силовики провели обыск в квартире Дианы Шляниной по делу о незаконном обороте порнографии.

    Суд поместил обвиняемую под домашний арест на два месяца. Позже подозреваемой запретили доступ к интернету и средствам связи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    8 июля 2026, 22:17 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры до 31 градуса в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    К концу рабочей недели в Московском регионе ожидается усиление жары до 31 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

    «Днем в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Москве может подняться до 25-27 градусов выше нуля, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, на востоке области – до плюс 31 градуса», – сообщили синоптики.

    Рост температуры прогнозируется на фоне облачной погоды с прояснениями и осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и днем в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в Подмосковье местами возможен сильный дождь и ливень. Ветер в пятницу будет восточной четверти, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с, , передает ТАСС.

    Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что пятничная погода в столице может стать очень теплой и душной из-за повышенной влажности. Между тем осадки ожидаются и накануне, в четверг, 9 июля: прогнозируется кратковременный дождь, по области местами сильный, а также гроза в отдельных районах.

    По ночному прогнозу на четверг в Москве ожидается до 17 градусов тепла, по области – до 18 градусов. Днем в столице синоптики ждут 20-22 градуса, в Подмосковье – 19-24 градуса, при этом на востоке области не исключено повышение температуры до 29 градусов выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки.

    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    МЧС Москвы опровергло слухи об инциденте на столичном НПЗ
    МЧС Москвы опровергло слухи об инциденте на столичном НПЗ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В спасательном ведомстве официально заявили об отсутствии каких-либо происшествий на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве, опровергнув распространяемые в интернете слухи.

    Столичный главк МЧС опроверг информацию об инциденте на Московском НПЗ, передает ТАСС.

    «В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по г. Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце несколько украинских беспилотников долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о локализации возникшего пожара. Позже сотрудники МЧС полностью потушили огонь на территории предприятия.

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    8 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    @ t.me/dzdmos

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациентка столичного медицинского учреждения произвела на свет крупного мальчика, который стал уже девятым сыном в большой семье.

    Медицинские специалисты клинической больницы №29 имени Баумана помогли пациентке стать матерью в 16-й раз, передают РИА «Новости». В столичном департаменте здравоохранения отметили высокий профессионализм врачей, принимавших участие в этом событии.

    «Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей роддома ГКБ №29. В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Процесс появления малыша на свет прошел благополучно под строгим контролем экспертов. Новорожденный мальчик родился абсолютно здоровым: его вес составил 4,2 килограмма при росте 56 сантиметров. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя отлично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня шестидесятитрехлетняя жительница Баку родила первенца.

    Ранее сообщалось, что тридцатишестилетняя пациентка екатеринбургской больницы стала матерью в тринадцатый раз.

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    9 июля 2026, 17:08 • Новости дня
    Спутники засняли надвигающийся на Москву штормовой циклон

    Роскосмос: Спутники засняли надвигающийся на Москву штормовой циклон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительный атмосферный вихрь, нанесший накануне серьезный ущерб Калининградской области, подошел к столице.

    Продвижение стихии отслеживается с орбиты на высоте более 35 тыс. километров, сообщил Роскосмос в Max, опубликовав снимок циклона. Запись движения циклона ведут российские метеорологические спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

    Днем ранее, 8 июля, непогода обрушилась на самый западный регион страны. Штормовой циклон повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов. Из-за разгула стихии ряд населенных пунктов на время остался без электроснабжения.

    В феврале Роскосмос опубликовал спутниковый снимок накрывшего столицу снежного циклона.

    Прошлым летом космические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали принесший в город сильный град мощный атмосферный вихрь.

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    8 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    В Москве арестовали лидера запрещенной организации «Граждане СССР»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичный суд заключил под стражу 80-летнего лидера экстремистской организации «Граждане СССР» Владимира Корякина, подозреваемого в действиях против основ конституционного строя.

    Останкинский суд Москвы арестовал 80-летнего лидера признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Граждане СССР» Владимира Корякина. Решение о заключении под стражу было принято после закрытого заседания 19 июня, пишут Известия.

    Мужчину подозревают в совершении действий, направленных против основ конституционного строя. По данным следствия, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что Корякин отказывается пользоваться современными документами и активно вербовал в ряды движения новых единомышленников.

    На протяжении 35 лет лидер организации распространял идею о том, что Советский Союз продолжает существовать. По информации СМИ, число сторонников данного движения достигает 10 тыс. человек. Ранее в мае в Крыму задержали четырех членов другой запрещенной организации, собиравших пожертвования и вербовавших новых участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Чувашии осудил двух сторонников запрещенной организации «Граждане СССР» за экстремизм.

    До этого силовики задержали в Кургане участника этой экстремистской ячейки.


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    9 июля 2026, 16:08 • Новости дня
    Синоптики предупредили о мощных ливнях и грозах в Москве

    Продлен желтый уровень погодной опасности в столичном регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за надвигающихся аномальных осадков и порывистого ветра режим метеорологического предупреждения в столице и Подмосковье будет действовать до вечера субботы.

    Период действия штормового предупреждения в московском регионе продлен. Представитель Гидрометцентра в беседе с ТАСС отметил: «Желтый погодный уровень действует пока до 21:00 мск субботы, 11 июля». Ранее предполагалось, что особый режим завершится до конца текущих суток.

    Метеорологи прогнозируют до полуночи и в пятницу, 10 июля, локальные ливни с градом. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В субботу непогода сохранится, сильные дожди будут сопровождаться грозами.

    Причиной резкого ухудшения погоды стало влияние высокого циклона. За трое суток в столице может выпасть до 80 мм осадков, что составляет почти 90% месячной нормы. В Гидрометцентре пояснили, что прогнозируемый объем дождей классифицируется как опасное гидрометеорологическое явление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Гидрометцентр сохранил желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В начале мая жители северо-запада Подмосковья и Зеленограда столкнулись с сильной грозой и порывистым ветром. Ранее метеорологи установили аналогичный уровень опасности из-за сильного северо-восточного ветра.

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    9 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Для городских служб Москвы ввели режим повышенной готовности

    Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, включающих сильные ливни и грозы.

    Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили ТАСС, что меры приняты в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

    «По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности», – говорится в сообщении ведомства. На круглосуточное дежурство заступили аварийно-восстановительные бригады.

    В местах возможного скопления воды уже размещена водооткачивающая техника. Специалисты очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы и ливнестоки. Дополнительно принимаются меры по защите зданий, объектов транспорта и строительных площадок от порывов ветра.

    Функционирование систем жизнеобеспечения взято под особый контроль. Электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания. Горожан призывают быть внимательными, не укрываться под деревьями, а водителей – соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности.

    Напомним, в прошлом году летом из-за сильных ливней городские службы также переводились в режим повышенной готовности. Тогда синоптики прогнозировали шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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    10 июля 2026, 02:31 • Новости дня
    ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Собянин добавил, что на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию в связи с введением ограничений в районе авиагавани, сообщила Росавиация в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    Министерство обороны России сообщило о перехвате 152 украинских беспилотников в течение дня, в том числе над территорией Московского региона.

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    9 июля 2026, 11:26 • Новости дня
    Упавшего в Москву-реку мужчину извлекли из воды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина упал с Новоарбатского моста в Москву-реку, он оказался на середине реки и потерял сознание, но его удалось спасти, сообщил источник в экстренных службах.

    В центре столицы человек сорвался с моста и оказался на середине реки, после чего потерял сознание до прибытия спасательных служб, сказал собеседник телеканала 360.

    Команда проходившего мимо электрического судна первой пришла на помощь. Моряки бросили тонущему спасательный круг и предприняли попытку поднять его на борт.

    Вскоре к месту происшествия прибыл катер со спасателями, которые извлекли человека из воды. В тот момент он уже находился без сознания. Пострадавшего доставили на причал Киевский, где передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

    В апреле 2025 года экипаж электросудна «Сетунь» спас тонущего в районе Нагатинского моста мужчину.

    В июле того же года на Рыбинском водохранилище в Ярославской области двое мужчин оказались в воде, их спас сотрудник МЧС Вячеслав Пудов.

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    10 июля 2026, 03:34 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в пятницу на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты профильных экстренных служб находятся на месте падения обломков летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников.

    Кроме того, вечером в четверг Собянин также сообщал об уничтожении летевших на Москву беспилотников.

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    9 июля 2026, 22:24 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву дрон

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбила один беспилотник», – сообщил Собянин в Мах.

    В настоящее время профильные ведомства продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о перехвате 152 украинских беспилотников в течение дня, в том числе над территорией Московского региона.

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

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    9 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Столичный суд приговорил создателей финансовой пирамиды за обман пенсионеров

    Суд в Москве отправил в колонию создателей финансовой пирамиды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа злоумышленников в Москве получила реальные и условные сроки за хищение более 240 млн рублей у 200 вкладчиков под видом выгодных инвестиций, по сути оказавшихся финансовой пирамидой.

    Бабушкинский районный суд Москвы признал виновными 11 участников организованной преступной группы в масштабном мошенничестве, сообщает столичная прокуратура.

    Жертвами аферистов стали 200 человек, большинство из которых – пенсионеры. Общий ущерб от действий преступников превысил 240 млн рублей.

    Злоумышленники создали два фиктивных кооператива и активно рекламировали их финансовую стабильность. С ноября 2018 года по сентябрь 2022 года они заключали с гражданами договоры пае-накопления. Преступники обещали клиентам высокую доходность и гарантии возврата средств, однако изначально не планировали выполнять обязательства.

    Полученными деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению, дело в отношении организаторов выделено в отдельное производство. Суд приговорил троих фигурантов к реальному лишению свободы на сроки от семи до десяти лет. Остальные восемь участников преступной группы получили условное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года прокуратура направила данное уголовное дело в Бабушкинский районный суд столицы.

    Ранее правоохранители завершили расследование дела о создании другой финансовой пирамиды в Кировской области. А в ноябре суд на Кубани назначил организаторам кооператива «Сберегательный союз» до девяти лет лишения свободы.

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    9 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    В Москве разрешили купание на пяти пляжах

    Роспотребнадзор: В Москве признали безопасными пять пляжей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице временно запретили купаться на четырех пляжах из-за несоответствия воды микробиологическим нормам, оставив открытыми лишь пять объектов.

    Число разрешенных мест для купания в столице сократилось до пяти, хотя в начале сезона функционировали девять таких зон, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

    «Из открывшихся в начале купального сезона девяти зон отдыха по состоянию на 09.07.2026 функционируют пять зон отдыха с купанием: озеро Белое, Путяевский пруд № 1, «Серебряный бор – 2», «Серебряный бор – 3», Пионерский пруд», – подчеркнули в ведомстве.

    Ограничения коснулись Большого городского пруда, Школьного озера, зоны «Тропарево» и пляжа «Динамо». Там купание временно приостановлено из-за неудовлетворительных микробиологических показателей воды. В случае выявления нарушений специалисты выдают предписания очистить водоемы, заменить песок и установить запрещающие знаки.

    Эпидемиологи продолжают мониторинг в течение всего летнего сезона. К 9 июля сотрудники ведомства отобрали 322 пробы воды. В аккредитованных лабораториях провели более 2,5 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Александр Парамонов посоветовал выбирать для купания только официально разрешенные водоемы.

    Ранее представитель столичного главка МЧС Людмила Боярова напомнила о правилах безопасности на воде в жаркую погоду. Зимой столичное управление Роспотребнадзора утвердило перечень из 40 безопасных крещенских купелей.

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    10 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен до оранжевого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер, количество осадков может достичь почти месячной нормы, уровень погодной опасности в связи с этти вырос на одну степень, уточнили в Гидрометцентре РФ,

    Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен с желтого до оранжевого из-за надвигающейся непогоды, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

    «До конца текущих суток и в первой половине предстоящей ночи местами в Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем, очень сильным дождем и градом, при грозе шквал до 25 м/с», – рассказал собеседник агентства. Оранжевый уровень означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Синоптики прогнозируют, что до 12 июля в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 мм осадков, а местами – до 80 мм, что составляет до 90% от месячной нормы. В пятницу ожидается 10-20 мм, в субботу – до 35 мм. Самые сильные дожди пройдут в воскресенье: в Москве выпадет до 30 мм, в отдельных районах Подмосковья – до 50 мм осадков. Месячная норма для ВДНХ составляет 84 мм.

    Ухудшение погоды в Центральной России связано с влиянием активных фронтальных разделов высотного циклона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

    В середине прошлого месяца столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков. После этого Гидрометцентр сохранил потенциально опасные метеоусловия на территории Москвы и Подмосковья.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

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      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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