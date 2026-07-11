Собянин утвердил даты празднования 879-летия Москвы

Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города в Москве 5 и 6 сентября

Tекст: Елизавета Шишкова

Традиционные торжества пройдут на множестве площадок, охватывающих как исторический центр, так и жилые районы. Горожан ожидают праздничные мероприятия в парках, а также в различных учреждениях культуры, образования и социальной защиты, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Детальная программа праздничных событий будет утверждена столичными властями в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с 878-летием города. Президент России Владимир Путин назвал атмосферу мегаполиса уникальной.