Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.4 комментария
Собянин утвердил даты празднования 879-летия Москвы
Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города в Москве 5 и 6 сентября
Празднование Дня города в столице состоится 5 и 6 сентября, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Традиционные торжества пройдут на множестве площадок, охватывающих как исторический центр, так и жилые районы. Горожан ожидают праздничные мероприятия в парках, а также в различных учреждениях культуры, образования и социальной защиты, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Детальная программа праздничных событий будет утверждена столичными властями в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с 878-летием города. Президент России Владимир Путин назвал атмосферу мегаполиса уникальной.