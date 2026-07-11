При пожаре в Барнауле погибли двое детей

СК возбудил дело после гибели двоих детей на пожаре в Барнауле

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трагедия в Барнауле унесла жизни двоих малолетних детей, сообщает ГУ МЧС по региону. Огонь вспыхнул днем 11 июля на первом этаже частного дома.

«В доме проживала мать с тремя детьми. На момент пожара женщины и старшего ребенка (мальчика 2018 года рождения) дома не было. В квартире оставались девочка 2020 года рождения и мальчик 2023 года рождения. К сожалению, на пожаре погибли два ребенка», – говорится в сообщении ведомства.

Площадь возгорания составила 30 кв. метров, пламя охватило мебель, стены и личные вещи. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В тушении участвовали 34 спасателя и 10 единиц техники, работали три звена газодымозащитной службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщает СК по региону. Следователи осматривают место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня спасатели нашли тела двоих детей при тушении пожара в частном доме в Батайске.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели двух мальчиков в заброшенном здании в Алтайском крае. В апреле пожар в деревне Колбаса Новосибирской области унес жизни женщины и двоих ее маленьких детей.