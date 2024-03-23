Бывший советник Пентагона заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе»

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что к теракту в «Крокусе» могли быть причастны ЦРУ и MI6

Tекст: Денис Тельманов

«Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», – написал Макгрегор в своем микроблоге, сообщает РИА «Новости».

По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.

Он не предоставил никаких доказательств своим словам.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате стрельбы и взрыва погибли 143 человека, еще более 200 пострадали.

ФСБ России уже задержала 11 человек, причастных к теракту. Среди них - 4 террориста, непосредственно участвовавших в нападении.

По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, но были задержаны.

Президент России Владимир Путин был проинформирован о теракте в первые минуты. Он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах.

Следствие по делу теракта продолжается.