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Взорвавшийся возле румынского порта беспилотник входил в группу дронов
Взорвавшийся возле берегов Румынии морской беспилотник был частью группы из пяти аппаратов. Поиск оставшихся трех морских аппаратов, которые могут находиться у берегов Болгарии или Турции, в настоящее время ведется с вертолетов, заявил префект уезда Констанца Адриан-Теодор Пикою.
«По информации украинской стороны, беспилотников было пять. Один взорвался в порту Констанцы, один на украинской стороне, и в настоящее время ведется поиск трех беспилотников, чтобы предотвратить другие проблемы. В данный момент опасности нет», – заявил Пикою, передает РИА «Новости».
Чиновник добавил, что поиск ведется с воздуха. Он также не исключил, что оставшиеся аппараты могло унести течением в сторону Болгарии или Турции. Дело о взрыве расследует прокуратура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве начиненного взрывчаткой морского аппарата в порту Констанцы.
В декабре прошлого года румынские военные уничтожили угрожавший судоходству украинский беспилотник Sea Baby.
В мае воздушные силы страны поднимали истребители F-16 для перехвата дрона у границы.