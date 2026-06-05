Взорвавшийся возле румынского порта беспилотник входил в группу дронов

Tекст: Елизавета Шишкова

«По информации украинской стороны, беспилотников было пять. Один взорвался в порту Констанцы, один на украинской стороне, и в настоящее время ведется поиск трех беспилотников, чтобы предотвратить другие проблемы. В данный момент опасности нет», – заявил Пикою, передает РИА «Новости».

Чиновник добавил, что поиск ведется с воздуха. Он также не исключил, что оставшиеся аппараты могло унести течением в сторону Болгарии или Турции. Дело о взрыве расследует прокуратура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве начиненного взрывчаткой морского аппарата в порту Констанцы.

В декабре прошлого года румынские военные уничтожили угрожавший судоходству украинский беспилотник Sea Baby.

В мае воздушные силы страны поднимали истребители F-16 для перехвата дрона у границы.