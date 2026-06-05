Стало известно о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы

Шарий сообщил о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы

Tекст: Дарья Григоренко

«В порту румынского города Констанца произошел взрыв морского дрона. По данным местных служб, объект был обнаружен еще в 05:50 утра, а взрыв произошел около 10:30», – написал блогер в своем Telegram-канале.

Он отметил, что аппарат был начинен десятками килограммов взрывчатки. Журналист задался вопросом о том, как можно было ожидать иного развития событий, учитывая, что море заполнено беспилотниками, и предположил, что подобные устройства неизбежно будут попадать в территориальные воды стран Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года румынские военные уничтожили украинский морской беспилотник недалеко от порта Констанца.

Служба безопасности Украины опровергла информацию о потере своих надводных аппаратов.

В конце мая текущего года другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.