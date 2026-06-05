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Стало известно о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы
Шарий сообщил о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы
В порту румынского города Констанца произошел взрыв украинского морского беспилотника, оснащенного десятками килограммов взрывчатых веществ, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
«В порту румынского города Констанца произошел взрыв морского дрона. По данным местных служб, объект был обнаружен еще в 05:50 утра, а взрыв произошел около 10:30», – написал блогер в своем Telegram-канале.
Он отметил, что аппарат был начинен десятками килограммов взрывчатки. Журналист задался вопросом о том, как можно было ожидать иного развития событий, учитывая, что море заполнено беспилотниками, и предположил, что подобные устройства неизбежно будут попадать в территориальные воды стран Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года румынские военные уничтожили украинский морской беспилотник недалеко от порта Констанца.
Служба безопасности Украины опровергла информацию о потере своих надводных аппаратов.
В конце мая текущего года другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.