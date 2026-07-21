Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Хегсет пообещал в десять раз сильнее ударить по Ирану
Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее
США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
По словам Хегсета, Вашингтон будет наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, передает РИА «Новости».
«Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», – заявил Хегсет журналистам.
Глава Пентагона также добавил, что президент США обладает всеми необходимыми вариантами действий для реагирования на ситуацию с Ираном.