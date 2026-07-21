В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
КСИР заявил о двух подорвавшихся нефтяных танкерах в Ормузском проливе
Два нефтяных танкера подорвались в Ормузском проливе при проходе по небезопасному маршруту, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.
Сейчас спасатели заняты эвакуацией экипажей судов из района происшествия, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник КСИР также сообщил о двух танкерах, пытавшихся пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвавшихся.
На прошлой неделе два нефтяных танкера подорвались и загорелись на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива.