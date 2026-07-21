В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries

Tекст: Мария Иванова

Подобные действия могут классифицироваться как серьезное нарушение законов ведения конфликта, передает ТАСС.

Официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан прокомментировал ситуацию с атаками на гражданские объекты.

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – подчеркнул он во время брифинга в Женеве.

При этом представитель ведомства обратил особое внимание на обязательную необходимость проведения тщательного расследования произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июля логистические центры компании Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил военных за эти удары.

Руководитель маркетплейса Татьяна Ким объявила о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.