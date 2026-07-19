Беспилотники ВСУ ударили по двум танкерам в Черном море

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел 19 июля на выносных причальных устройствах. Как пишет ТАСС, целью удара стали суда ASIA и NISSOS IOS.

«В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании «Тенгизшевройл» («Шеврон»), и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен (АО НК «Казмунайгаз») подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

На борту находились международные экипажи под флагами Либерии и Маршалловых островов. В консорциуме уточнили, что пострадавших среди сотрудников и подрядчиков нет, а медицинская помощь морякам не потребовалась. Танкеры сохранили плавучесть, сейчас специалисты оценивают полученные повреждения.

Из-за атаки погрузку нефти на терминале временно остановили. При этом разлива топлива в акваторию удалось избежать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля нефтяной танкер Nordic Zenith загорелся после двойной атаки в Черном море.

В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по судам террористической деятельностью Киева.