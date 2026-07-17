Эксперт связал увольнение Федорова с попыткой Зеленского устранить соперников

Tекст: Денис Тельманов

Кадровые перестановки в украинском руководстве и увольнения министра обороны Михаила Федорова связаны с желанием президента Украины Владимира Зеленского устранить возможных конкурентов, передают РИА «Новости».

Доктор Якуб Ольховский из Института Центральной Европы отметил: «Власть начинает ускользать из их рук, поскольку эта команда не особенно популярна в обществе. Поэтому сам Зеленский пытается устранить противников. Соперников, которые могли бы ему каким-либо образом угрожать».

Аналитик добавил, что продолжающиеся митинги из-за увольнения Михаила Федорова указывают на потерю киевским руководством контроля над ситуацией. Массовые акции с требованием вернуть чиновника на пост министра обороны идут во многих городах уже второй день.

Парламент страны 14 июля отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Это решение привело к сложению полномочий всем кабинетом министров. На следующий день глава государства предложил назначить главой правительства Сергея Корецкого, и в четверг Верховная рада утвердила его кандидатуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе со своей должности.

Увольнение чиновника спровоцировало мощный внутриполитический кризис в стране. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил военным общаться с прессой в защиту экс-министра.