Демарш Болгарии в отношении Украины удивил всех в Европе

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Теперь Румен Радев под наблюдением», – пишет газета Le Monde, имея в виду демарш премьера Болгарии на саммите коалиции желающих и настроения на Западе по этому поводу. Французские СМИ переживают больше прочих, поскольку саммит проходил в Париже, а Франция - один из двух (наряду с Британией) создателей этого клуба друзей Украины. Всего в нем было 35 государств, включая саму Украину. Теперь будет 36 – без Болгарии, но с оперативно принятыми Молдавией и Северной Македонией, только «песок неважная замена овсу». У болгар есть выход к Черному морю и кое-какое военное производство, а у властей молдаван и македонцев лишь желание держаться поближе к НАТО.

Пример первопроходцев бывает заразителен, тем более что энтузиазм оставшихся членов коалиции сейчас на спаде, а по меркам маленькой и проблемной Болгарии это был прямо-таки Поступок, вот Радев и «под наблюдением». Мол, раз эдакое выкинул, может еще сильнее союзников по НАТО и ЕС удивить. Однако и журналисты, и их источники в Брюсселе оговариваются, что особой прыти от болгарского премьера не ждут, все-таки его страна сильно зависит от Евросоюза.

Эта зависимость (тяжелая) общеизвестна, но тем ценнее и удивительнее поведение Радева. Причем удивляются все тому, что политик исполняет свои предвыборные обещания, а не отказывается от них со ссылкой на обстоятельства. Где-то такие политики наверняка должны быть, но почему они вдруг обнаружились в Болгарии, одной из наиболее коррумпированных и неблагополучных стран Европы?

От болгарских элит привычней ждать слепого следования за немецкими до тех пор, пока поражение Германии в очередной мировой войне не становится очевидным. Но теперь София выходит из немецкой коалиции до мировой войны, причем отдавая себе отчет, что коалиция эта именно немецкая.

Первым зарубежным визитом Радева на премьерском посту стал вояж в Берлин, где канцлер ФРГ Фридрих Мерц настоятельно призывал его не переходить во фронду и не становиться «вторым Орбаном».

Болгарский гость выслушал Мерца вежливо, высказав лишь общие соображения на тему мира. Конфликта то есть не искал и пиариться на своем альтернативном мнении не пытался. Но вернулся в Софию самим собой: тем, кто с первых дней СВО предупреждал о неизбежности поражения Украины и необходимости искать дипломатическое решение конфликта.

В 2022 году Радева на Западе мало кто слушал, потому что он был президентом Болгарии. То есть занимал пост почти без полномочий, тогда как рычаги управления страной контролировали ориентированные на ЕС и НАТО деятели. Такие президенты без власти, но с особой позицией по России и Украине, в Евросоюзе уже попадались (например, Милош Земан в Чехии и Зоран Миланович в Хорватии), тактика противодействия евробюрократов им – просто не замечать. Теперь же, когда партия Радева «в одно лицо» сформировала правительство, не замечать его невозможно.

Всего через две недели после серьезного разговора с Мерцем Радев заявил, что София заблокирует те предложения по 21-му пакету санкций, которые «не содействуют миру». А нынешний выход из «коалиции желающих» – это уже полноценная формализация его политики по неучастию в войне с Россией.

И вроде бы лучше поздно, чем никогда, но акцент все-таки на слове «поздно»: свою неблаговидную роль Болгария уже сыграла – в критичные для Украины дни 2022 года передала ВСУ запасы патронов и арсеналы старой советской техники (а другой украинцы на тот момент пользоваться и не умели).

Примечательно, что происходили поставки втайне от народа и стали личным проектом тогдашнего премьера Кирила Петкова. У власти он продержался недолго, но успел получить в лицо снежком на одной из антинатовских акций протеста. Это его, впрочем, ничуть не вразумило, и в ходе недавней предвыборной кампании любимчик Урсулы фон дер Ляйен даже угрожал Радеву, заявляя, что столь пророссийский политик стране не нужен. В итоге его партия набрала много меньше прогнозируемого, а партия Радева пережила триумф, который не прогнозировал вообще никто, создав однопартийное правительство.

То, что это вывело Болгарию из затяжного политического кризиса с чехардой кабминов и досрочными выборами два раза в год, учитывается Брюсселем. Еврочиновники еще не перешли к вредительству в отношении Софии, так как ждут, когда болгарский премьер растеряет свою популярность. И когда-нибудь, конечно, растеряет, но пока что делает то, что обещал людям, пытаясь переломить болгарскую планиду еще до начала мировой войны.

«Коалицию желающих» в МИД РФ так и называют – клубом разжигателей третьей мировой. Клуб этот весьма неоднороден, поэтому часто неубедителен.

Создавая это объединение, противники России козыряли не качеством своим, а числом. Обычно о них вспоминают как о группе стран, которые готовы отправить на Украину войска или разместить на своей территории ее военное производство. В реальности на такое подписались только Берлин, Лондон и Париж, а все остальные или не подписались ни на что конкретное, или даже заявили, что никогда на подобное не подпишутся (как, например, Италия).

Среди стран коалиции есть такая, кто до сих пор не входит в российский список недружественных государств: Турция.

А вот США в рядах «желающих» нет и никогда не было: коалицию создали уже после победы Дональда Трампа на выборах. Строго говоря, именно поэтому и создали: очертили группу, на которую Киев по-прежнему может положиться, раз на Вашингтон он положиться больше не может.

При этом степень участия у «желающих» разная, как и желание в чем-либо участвовать. Столь рыхлое состояние объединения позволяет многим его членам держаться наособицу, ничего для Киева, по сути, не делая, но и не вступая в конфликт с европейскими грандами. Болгария при Радеве могла поступать так же. Но стала первой страной, которая официально покинула антироссийскую коалицию. В перспективе это первый гвоздь в крышку гроба, неожиданно забитый руками болгарина и генерала НАТО (в прошлом нынешний премьер – боевой летчик и глава болгарских ВВС).

Может, как бы парадоксально это ни звучало, в том-то все и дело, что Радев – генерал. Не комик, не гинеколог, не банкир, не адвокат, не доктор политических наук, а тот, кому по профессии положено осознавать риски войн и желать родине их избегания. Даже если избежать не получится, он хотя бы сможет считать, что как президент, премьер и военный летчик сделал все возможное в момент, когда остальные вслед за британцами, немцами и французами стремились спрыгнуть с крыши.