Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Экс-директора модельного агентства Elite Model обвинили в изнасиловании
Бывший руководитель европейского филиала модельного агентства Elite Model столкнулся с новыми судебными претензиями по фактам торговли людьми и использования наркотических веществ.
Очередной иск в отношении бывшего директора европейского подразделения Elite Model Management Жеральда Мари направили шесть женщин, передает ТАСС.
Истцы заявляют о фактах сексуального насилия и торговли людьми в период с начала 1980-х до середины 1990-х.
Адвокат Матиас Дармон уточнил, что потерпевшими выступают иностранки, преимущественно гражданки США.
По версии следствия, обвиняемый использовал наркотические препараты во время встреч с начинающими манекенщицами в парижских заведениях и у себя дома.
Подобные претензии в адрес Жеральда Мари выдвигаются не впервые. Осенью 2020 года британская журналистка Лиза Бринкворт вместе с тремя моделями уже обращалась в правоохранительные органы с аналогичными обвинениями, однако тогда расследование прекратили из-за истечения срока давности.
В конце 1990-х годов сотрудница корпорации Би-би-си снимала документальный проект о домогательствах в индустрии моды. Сообщается, что во время работы над фильмом руководство просило ее воздержаться от заявлений в полицию ради успешного завершения расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американская актриса Кэрри Отис подала иск об изнасилованиях против бывшего руководителя модельного агентства Elite Жеральда Мари.
Осенью 2024 года суд в Торонто приговорил известного канадского модельера Питера Нюгарда к 11 годам лишения свободы за сексуальное насилие.
Годом ранее девять женщин обвинили актера Джареда Лето в домогательствах к приглашенным через модельные агентства несовершеннолетним девушкам.