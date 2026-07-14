В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.0 комментариев
Минпросвещения объяснило причины отказа в приеме в десятый класс
Минпросвещения назвало нехватку мест причиной отказа в зачислении в 10 класс
Образовательные учреждения могут не перевести школьника на следующую ступень обучения из-за отсутствия свободных мест или провала на отборочных испытаниях в профильную группу, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Школы наделены правом не зачислять подростков на дальнейшее обучение при нехватке мест, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что еще одним поводом для решения становятся неудовлетворительные результаты отбора в профильные классы. «Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест», – подчеркнули в ведомстве.
В таких случаях родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы управления образованием для устройства ребенка в другое учреждение. Отмечается, что школы вправе самостоятельно организовывать тестирование для зачисления в классы с углубленным изучением предметов.
Как добавили в министерстве, при провале на профильном отборе власти обязаны предоставить ученику место в универсальном классе этой же или другой доступной школы.
Соблюдение прав несовершеннолетних на получение образования строго контролируется. За ситуацией следят само Минпросвещения, Генеральная прокуратура и Госдума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения анонсировало утверждение обновленного стандарта обучения для старшеклассников.
Партия «Единая Россия» инициировала проверки образовательных учреждений из-за самовольных барьеров для перевода учеников в десятые классы.
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