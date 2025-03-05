Госдума поддержала введение минимальных баллов для поступления в 10 класс

Госдума поддержала введение минимальных баллов ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой в 12 регионах школьники должны будут набрать минимальные баллы по результатам ГИА-9 для поступления в 10 класс, сообщает ТАСС. Эти минимальные значения будут устанавливать сами регионы, участвующие в эксперименте по особому порядку сдачи экзаменов.

Поправка внесена ко второму чтению законопроекта о проведении данного эксперимента. В рамках эксперимента отбор в 10 класс будет осуществляться на основе результатов экзаменов по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору. Региональные власти определят, какие предметы будут учитываться при отборе, а также установят минимальные баллы.

Кроме того, школьники, которые не наберут минимальные баллы, получат преимущественное право на бюджетные места в колледжах. Власти 12 регионов также смогут определить перечень профессий, по которым можно будет поступить в колледжи без учета результатов экзаменов, при наличии аттестата об основном общем образовании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 12 российских регионах планируют провести эксперимент, в рамках которого школьники смогут переходить в 10 класс при условии набора минимальных баллов по ОГЭ.